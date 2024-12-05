التموين تعلن مصير أصحاب البطاقات الموقوفة بسبب المحددات الاجتماعية

وقف البطاقات التموينية، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية، وذلك في إطار تطبيق معايير جديدة للعدالة الاجتماعية، هذا القرار الذي جاء دون تحديد موعد محدد لفتح باب التظلمات- بحسب تصرح مصدر مسئول بالوزارة، الأمر أثار قلق المواطنين وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى تأثير قرار وقف البطاقات التموينية على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

تطبيق معايير جديدة للعدالة الاجتماعية

وفي هذا السياق، ذكر مصدر مطلع بوزارة التموين، أن الوزارة شرعت، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، في تطبيق معايير جديدة للعدالة الاجتماعية، مما أدى إلى إيقاف صرف الدعم التمويني لعدد كبير من البطاقات التي لم تعد تستوفي الشروط الجديدة.

ويستعرض موقع الموجز

محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها من بداية الشهر الحالي

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات فأكثر.

- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

- الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

- الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

- الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مهنة عليا.

زيادة الشفافية حول آليات النظام الجديد

وفي ظل هذه التطورات، يطالب المواطنون بزيادة الشفافية حول آليات عمل النظام الجديد للتموين، وتوفير معلومات كافية حول المعايير التي يتم على أساسها قبول أو رفض الطلبات. كما يطالبون بتسهيل إجراءات التظلم للمتضررين من هذا القرار.

يبقى السؤال الأهم هو: ما هي التداعيات المستقبلية لهذا القرار على النظام التمويني في مصر؟ وهل ستتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية دون التأثير سلباً على الفئات الأكثر احتياجاً؟

اقرأ أيضًا

المحرومين من جنة الدعم النقدي.. 10 فئات تخرج من عباءة الحكومة

إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف الخطوات والشروط