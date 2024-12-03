وقف بطاقات التموين في ديسمبر 2024.. والسبب مصروفات المدارس و فاتورة الكهرباء

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة من الجدل بسبب شكاوى عديدة من المواطنين بشأن وقف بطاقات التموين الخاصة بهم في شهر ديسمبر 2024، وحذف أفراد من الأسر المدرجة على البطاقات دون معرفة الأسباب.

وأثار حذف أفراد من بطاقات التموين، حالة من الاستياء بين المستفيدين، وفيما يلي يرصد الموجز، رد الجهات المعنية، وتوضيح الحقائق وأسباب وقف بطاقات التموين ، وكيفية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأزمة.

أسباب وقف بطاقات التموين في ديسمبر 2024

كشفت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الكهرباء عن أسباب وقف وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين، والتي ترتبط باستهلاك الكهرباء غير المقنن، وأوضحت الوزارة أن وقف الدعم شمل المستفيدين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء، حيث يتم التعامل مع استهلاكهم بطريقة غير قانونية دون وجود عدادات كودية، ما أدى إلى تعليق صرف السلع التموينية على بطاقاتهم.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم صرف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه فقط، مشيرة إلى أن الفئات التي تتجاوز دخولها الشهرية 24 ألف جنيه أو تمتلك سيارات فارهة موديل 2017 وما فوق، تم استبعادها من منظومة الدعم التمويني، وكما شملت المعايير الجديدة للأهلية وقف البطاقات للأسر التي تتحمل مصروفات دراسية في المدارس الخاصة تتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا.

وقف بطاقات التموين

عودة بطاقات التموين لأصحاب نظام الممارسة

في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرار خلال شهر نوفمبر الماضي بإعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين المسجلين ضمن نظام "ممارسة الكهرباء". ورغم ذلك، تفاجأ عدد من المواطنين بوقف بطاقاتهم مجددًا وحذف أفراد من أسرهم دون معرفة الأسباب، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب والارتباك.

مجلس النواب يتدخل لمعالجة أزمة وقف بطاقات التموين

تدخل مجلس النواب بسرعة لحل أزمة وقف بطاقات التموين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمناقشة المشكلة وإيجاد حلول سريعة، وأكدت مصادر داخل البرلمان أن هناك تنسيقًا مع وزارة التموين لتحديد المستحقين للدعم بشكل عادل، ومراجعة أسباب حذف الأفراد أو وقف البطاقات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وزارة التموين: إيصال الدعم لمستحقيه

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الدعم التمويني لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وأوضح أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار تحقيق الشفافية ومراجعة بيانات المستفيدين، وكما دعا المواطنين إلى الإسراع في تركيب عدادات كودية لتجنب وقف بطاقاتهم التموينية بسبب أنظمة الممارسة.

إجراءات لتقديم الشكاوى الخاصة ببطاقات التموين

حثت وزارة التموين المواطنين المتضررين على التوجه إلى مكاتب التموين لتقديم طلبات تظلم، مع توفير المستندات اللازمة التي تثبت استحقاقهم للدعم، وكما أكدت الوزارة أنها ستواصل مراجعة الطلبات وإعادة تفعيل البطاقات بعد التحقق من صحة البيانات.

وجدير بالذكر تسعى وزارة التموين لضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله للفئات المستحقة، وينتظر أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع البرلمان في معالجة الشكاوى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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