حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم.. تصدرت تلك الكلمات شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار شائعات تفيد إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم وحذف الأفراد من بطاقات التموين وأيضًا ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية .

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد عبر النقاط التالية، حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم وحذف الأفراد من بطاقات التموين وأيضًا ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية .

حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم

بعد تداول تلك الشائعات، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم نافية ذلك معقبة: «أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، ولا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية ».

ونوهت حول حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم مؤكدة مواصلتها إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها.

كما ناشدت وزارة التموين خلال توضيحها حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم ، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

خدمة إصدار بطاقة تموينية حديثة من الحاصلين على معاش تكافل وكرامة

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين سبق وأتاحت خدمة إصدار بطاقة تموينية حديثة من الحاصلين على معاش تكافل وكرامة مؤخرا، ضمن الـ3 دفعات التي ضمتهم وزارة التضامن الاجتماعي، لبرنامج الدعم النقدي، الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم، من خلال بوابة مصر الرقمية التي تتيح كل الخدمات التموينية إلكترونيًا «أون لاين»، ومنها خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.

حقيقة إلغاء فرق نقاط الخبز المدعم

ولهذا نرصد معكم خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر بوابة مصر الرقمية وهي التالي:

الدخول على رابط الرسمي للبوابة اختيار خدمة التموين على البوابة. الضغط على أيقونة الاستعلام عن بطاقة التموين. النقر على ابدأ الخدمة. تظهر بيانات البطاقة التموينية. الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي. يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

وفيما يتعلق بـ الفئات التي يتم حذف بطاقة التموين منها، فقد سبق وحددتها وزارة التموين ممن يجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، وفق بيان نُشر سابقًا، وهم كالتالي:

من يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء. من تعدوا على الأراضي الزراعية. من تركوا بطاقاتهم لدى البقالين أو المخابز. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة وعدم حذفهم. من يدفعون فواتير هاتف محمول مرتفعة. من يدفعون مصروفات مدرسية عالية. أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة «10 أفدنة فأكثر». أصحاب السيارات الحديثة أو أكثر من سيارة. من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام. من يتقاضون رواتب أكثر من 9600 جنيه. أصحاب الشركات ذات رأس المال الكبير. من يسددون ضرائب عالية. أصحاب الصادرات والواردات الكبيرة.

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