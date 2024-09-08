"هتتراجع تاني"..أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر, حالة من الاستقرار النسبي عقب سلسلة من التراجع خلال الفترة الماضية, شملت العديد من الأصناف مثل السكر والشاي والفول والعدس وزيت الذرة والمكرونة وطبق البيض وغيرها من السلع الغذائية.

أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد

تعتبر السلع الغذائية الأساسية جزءًا حيويًا من حياة الأسر المصرية اليومية, ويتطلع العديد من المواطنين لمعرفة أحدث التغيرات في أسعار السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، والأرز، لذا, ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 8-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم

أسعار السلع الغذائية

شهد سعر اللتر من زيت الذرة انخفاضًا بنسبة 8.38%، ليصل إلى 101.6 جنيه.

انخفضت أسعار المكرونة المعبأة بنسبة 2.98% ليصبح سعر الكيلو 30.97 جنيه.

سجلت المكرونة السائبة تراجعًا بنسبة 4.25% ليبلغ سعر الكيلو 25.89 جنيه.

وتراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 1.99% ليباع الكيلو بسعر 33 جنيهًا فقط.

وانخفض سعر لتر زيت عباد الشمس بنسبة 13.86% ليصل إلى 83.75 جنيه.

تراجع سعر الشاي بنسبة تتراوح بين 0.62% ليبلغ سعر عبوة الشاي (فئة 40 جرامًا) 12.88 جنيهًا

وصل سعر كيلو السكر إلى 35.6 جنيه, مسجلًا تراجع بقيمة 3.42% .

شهد الفول المعبأ انخفاضًا بنسبة 10.15% ليصل سعر الكيلو إلى 55.16 جنيه،

انخفض العدس المعبأ بنسبة 6.46% ليسجل سعر الكيلو 61.27 جنيه.

تراجع سعر البيض البلدي بنسبة 4.31% لتباع البيضة بسعر 6.22 جنيهات.

أسباب تراجع أسعار السلع الأساسية في مصر

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تراجع أسعار السلع في مصر يعود إلى عدة أسباب رئيسية:

أسعار السلع الغذائية

تراجع تكاليف الإنتاج : أدى هبوط أسعار أساسيات الإنتاج مثل الأعلاف، الدقيق، والحبوب إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، مما ساهم في تراجع أسعار السلع.

: أدى هبوط أسعار أساسيات الإنتاج مثل الأعلاف، الدقيق، والحبوب إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، مما ساهم في تراجع أسعار السلع. زيادة المعروض في السوق : أسهم توفر العملة الأجنبية في البنوك، والتي تلزم لاستيراد السلع الأساسية، في زيادة المعروض في السوق، مما ساعد في تلبية احتياجات المستهلكين.

: أسهم توفر العملة الأجنبية في البنوك، والتي تلزم لاستيراد السلع الأساسية، في زيادة المعروض في السوق، مما ساعد في تلبية احتياجات المستهلكين. انخفاض الأسعار العالمية: انعكست انخفاضات أسعار السلع الأساسية عالميًا على السوق المحلية، إضافة إلى جهود الدولة في توفير الدولار والعملات الأجنبية من خلال مشاريع كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، مما ساهم في خفض تكلفة الاستيراد وتحقيق توازن في السوق.

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