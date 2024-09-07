"خد فكرة".. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 7-9-2024 في الأسواق

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم حالة من الاستقرار, تزامنًا مع بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر, وحافظت أسعار السكر والزيت والدواجن وبقية السلع الأساسية على ثباتها، بينما شهدت أسعار الخضروات تغييرات طفيفة.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة أحدث التغيرات في أسعار السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، والأرز، إضافة إلى الخضروات والدواجن, والتي تمكنهم من التخطيط المالي الأفضل وضبط ميزانيتهم, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 7 سبتمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم 7 سبتمبر 2024

حافظت أسعار السلع الأساسية على استقرارها اليوم، وفقًا للتقارير الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء, جاءت الأسعار في الأسواق والمحلات كالتالي:

ا لأرز المعبأ: سجل سعر الكيلو جرام 33.74 جنيه.

لأرز المعبأ: سجل سعر الكيلو جرام 33.74 جنيه. الفول المعبأ: بلغ سعر الكيلو 61.39 جنيه.

الدقيق المعبأ: استقر السعر عند 28.7 جنيه للكيلو.

زيت عباد الشمس: وصل سعر اللتر إلى 93.42 جنيه.

السكر المعبأ: سجل سعر الكيلو 36.86 جنيه.

المكرونة: استقرت أسعار الكيلو عند 31.92 جنيه.

العدس: بلغ سعر الكيلو جرام 66.47 جنيه.

البيض البلدي: سجل سعر البيضة الواحدة 6.5 جنيه.

أسعار السلع الغذائية

أسعار الخضروات اليوم 7 سبتمبر 2024

على الرغم من التغيرات الطفيفة، ظلت أسعار الخضروات مستقرة نوعًا ما, جاءت الأسعار كما يلي:

الطماطم: سجلت 20.02 جنيه للكيلو.

البطاطس: بلغ سعر الكيلو حوالي 25 جنيه.

الليمون البلدي: سجل سعر الكيلو 21.52 جنيه.

الخيار: استقر السعر عند 19.74 جنيه للكيلو.

الملوخية: بلغ سعر الكيلو 12.54 جنيه.

الكوسة: سجلت 27.14 جنيه للكيلو.

البصل: استقر سعر الكيلو عند 11.76 جنيه.

الكرنب: بلغ متوسط سعره 30.54 جنيه للواحدة.

أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن البيضاء: سجل سعر الكيلو في المزارع 70 جنيهًا، ليصل للمستهلك ما بين 75 إلى 77 جنيهًا.

الدواجن البلدي: سجل سعر الكيلو 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

الدواجن الساسو: سجل سعر الكيلو 90 جنيهًا، ليصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

البيض الأحمر: تراوحت سعر كرتونة البيض ما بين 155 إلى 158 جنيهًا، لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165 جنيهًا.

البيض الأبيض: تراوحت سعر كرتونة البيض ما بين 155 إلى 158 جنيهًا، لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165 جنيهًا.

البيض البلدي: سجلت كرتونة البيض سعر 155 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 26 يوليو 2024..الأرز بكام؟

آخر تحديث..أسعار الدواجن اليوم السبت 27 يوليو 2024