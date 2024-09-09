‎تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. شوف السكر بكام؟

أسعار السلع الغذائية اليوم.. شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024،تباينا ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار العديد من الأصناف مثل السكر والشاي والفول والعدس وزيت الذرة والمكرونة وطبق البيض وغيرها من السلع الغذائية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

‎ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من المنتجات التي تُعتبر ضرورية لتلبية احتياجات الغذاء اليومية للأفراد مثل الأرز والقمح الذي يستخدم في إنتاج الخبز والمعكرونة، والذرة، البقوليات مثل الفول المصري والفاصوليا والعدس، والتي تُعتبر مصدرًا هامًا للبروتينات النباتيةن، بالإضافة إلى الزيوت مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس، والألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك، والسكروالبيض، والخضروات والفواكه، واخيرا الشاي والقهوة.

أسعار السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية اليوم فى مصر 2024

شهدت أسعارالسلع الغذائية في الأسواق المحلية للعديد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويرصد لكم الموجز أسعار السلع الغذائية لكم تفاصيل عن أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها، وفقًا لشعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

أسعار السلع الغذائية اليوم

زيت الذرة: تراجع سعر اللتر بنسبة 8.38%، ليباع بسعر 101.6 جنيه للمستهلك.

المكرونة المعبأة: سجلت انخفاضًا بنسبة 2.98%، ليباع الكيلو بسعر 30.97 جنيه.

المكرونة السائبة: تراجعت بنسبة 4.25%، ليباع الكيلو بسعر 25.89 جنيه للمستهلك.

الأرز المعبأ: شهد انخفاضًا بنسبة 1.99%، ليباع الكيلو بسعر 33 جنيهًا.

زيت عباد الشمس: انخفض سعر اللتر بنسبة 13.86%، ليباع بسعر 83.75 جنيه للمستهلك.

الشاي: تراجع سعر عبوة الشاي (40 جرامًا) بنسبة 0.62%، ليباع بسعر 12.88 جنيه.

السكر: انخفض سعر كيلو السكر بنسبة 3.42%، ليباع بسعر 35.6 جنيه للمستهلك.

الفول المعبأ: تراجع سعر الكيلو بنسبة 10.15%، ليباع بسعر 55.16 جنيه.

العدس المعبأ: انخفض سعر الكيلو بنسبة 6.46%، ليباع بسعر 61.27 جنيه للمستهلك.

البيض البلدي: شهد انخفاضًا بنسبة 4.31%، ليباع البيضة بسعر 6.22 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية

‎متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية مزيدًا من الانخفاض في الأسعار لبعض السلع خلال الفترة المقبلة. حيث يتوقع الخبراء فى شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن تستمر هذه الاتجاهات نتيجة لتحسينات مستمرة في الإنتاج والإمداد، فضلاً عن الاستقرار النسبي في السياسات الاقتصادية.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

شهدت أسعار السلع التموينية في مصر لشهر سبتمبر 2024 ثباتًا ملحوظًا في الأسعار بجميع المنافذ، ويرصد لكم الموجز كافة تفاصيل الأسعار خلال السطور التاليه.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

زيت خليط (0.8 لتر): 30 جنيه

أرز معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

دقيق (1 كجم): 18 جنيه

مكرونة (800 جم): 13 جنيه

مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه

عدس مجروش (500 جم): 21 جنيه

فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات

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