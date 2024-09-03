أعرف الآن..أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 3-9-2024

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, تستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي تفاصيل الأسعار لمختلف السلع الغذائية، بما في ذلك الأرز، الفول، الدقيق، السكر، والشاي، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه.

أسعار السلع الغذائية اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 3-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاء كالتالي:

استقر متوسط سعر كيلو الأرز عند 34 جنيهًا.

بينما بلغ سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 27 جنيهًا.

وحقق سعر كيلو المكرونة المعبأة متوسطًا قدره 31.51 جنيهًا.

بينما بلغ سعر كيلو الشاي حوالي 237 جنيهًا.

استقر أيضًا سعر كيلو الفول المجروش عند 52.46 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم تفاوتًا في الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 430 و450 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 390 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 400 جنيهًا.

بينما سجل كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا.

في حين بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير حوالي 390 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو اللحم الضأن عند حوالي 430 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم حوالي 400 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

استقرت أسعار اللحوم السودانية في منافذ البيع عند 285 جنيهًا للكيلو للحوم الطازجة.

و160 جنيهًا للكيلو للحوم المجمدة. بينما بلغ سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا.

وسجل كيلو اللحم المفروم 230 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو السجق إلى 225 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكبدة حوالي 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم استقرارًا نسبيًا، جاءت كالتالي:

تراوح سعر الطماطم بين 19 و21 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر البطاطس بين 20 و26 جنيهًا للكيلو.

سجل البصل سعرًا يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

وبلغ سعر الكوسة بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 10 و15 جنيهًا.

وسجل سعر الفاصوليا ما بين 23 و33 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الباذنجان البلدي بين 10 و12 جنيهًا للكيلو,

وسجل الباذنجان الرومي بين 6 و10 جنيهات،

وبلغ الباذنجان الأبيض بين 13 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي الصوب بين 6 و8 جنيهات.

وحقق الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

وجاء الفلفل الحامي الصوب بين 6 و12 جنيهًا.

بلغ سعر الفلفل ألوان "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 15 و27 جنيهًا.

وسجلت الملوخية سعرًا بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الخيار الصوب بين 11 و17 جنيهًا.

وسجل الخيار البلدي بين 6 و12 جنيهًا.

فيما بلغ سعر البطاطا بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم

جاءت أسعار الفواكه اليوم الاثنين على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

تراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 20 و35 جنيهًا.

وبلغ سعر العنب الأسود بين 20 و35 جنيهًا.

استقر سعر العنب البناتي عند 25 جنيهًا.

وسجل التفاح المصري سعرًا يتراوح بين 35 و40 جنيهًا.

بينما تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

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