"احسب ميزانيتك"..أسعار السلع الغذائية الأحد 1 سبتمبر 2024

أسعار السلع الغذائية.. تلعب أسعار السلع الغذائية دورًا محوريًا في حياة المواطنين في مصر، وتشكل هذه الأسعار جزءًا كبيرًا من النفقات اليومية للأسر, وتتأثر أسعار المواد الغذائية بعدة عوامل مثل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وتكاليف الإنتاج والنقل، والتقلبات الموسمية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للكثيرين.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يتساءل الناس يوميًا عن أسعار السلع الغذائية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية اليوم 1 سبتمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية

استمر متوسط سعر كيلو الأرز في الثبات عند 34 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.

تراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حول 27 جنيهًا.

حقق متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.51 جنيهًا.

واستقر متوسط سعر كيلو الشاي عند حوالي 237 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش 52.46 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية

أسعار اللحوم

على صعيد اللحوم الحمراء، جاءت الأسعار كالتالي:

حققت أسعار كيلو اللحوم البتلو متوسطاً قدره 413 جنيهًا.

وتفاوت متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز ليبلغ 389 جنيهًا.

فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 422 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا.

في حين استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند نحو 280 جنيهًا.

كما حافظ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة على مستوى 285 جنيهًا.

أسعار الدواجن

وبالنسبة للدواجن،جاء الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البلدي

تراوح متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 72 و77 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي اليوسم ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

حقق سعر الدواجن أمهات اليوم ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط اليوم ما بين 100 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



سجل سعر الطماطم ما بين 9 و15 جنيهًا.

بلغ سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر البصل ما بين 5 و 7 جنيهات.

حقق سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

وصل سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيهًا.

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