أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 31 أغسطس 2024 في الأسواق

استقرت أسعار السلع الغذائية في مختلف الأسواق والمحال التجارية, اليوم السبت 31 أغسطس 2024, وترصد “الموجز” في السطور التالية أسعار السلع الغذائية اليوم السبت في الأسواق المحلية بناءً على آخر التحديثات التي أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية

شهد متوسط سعر كيلو الأرز استقراراً عند 34 جنيهاً.

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهاً.

سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهاً.

تراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حول 27 جنيهاً.

حقق متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.51 جنيهاً.

وصل متوسط سعر كيلو الشاي إلى حوالي 237 جنيهاً.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش 52.46 جنيهاً.

أسعار السلع الغذائية

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهاً.

حققت أسعار كيلو اللحوم الحمراء البتلو متوسطاً قدره 413 جنيهاً.

أسعار اللحوم للمستهلك اليوم

تفاوت متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز ليبلغ 389 جنيهاً.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 422 جنيهاً.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا .

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

حقق سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

تراوح متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي اليوسم ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن أمهات اليوم ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البط اليوم ما بين 100 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تراوح سعر الطماطم ما بين 9 و15 جنيهًا.

سجل سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.

حقق سعر البصل ما بين 5 و 7 جنيهات.

يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

يبلغ سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.

يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 20 إلى 40 جنيهًا.

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