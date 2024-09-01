قبل الشراء.. تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

أسعار السلع الغذائية اليوم.. استقرت أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضروات، والفواكه في الأسواق المصرية بفضل التدابير الحكومية المستمرة التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

هذه الإجراءات، التي تشمل آليات رقابية مشددة، ساعدت في تحقيق توازن الأسعار وتلبية احتياجات السوق بفعالية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسعار.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأحدث أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، والخضروات، مع مراعاة احتمال وجود تفاوت بسيط في الأسعار حسب المناطق.

أسعار اللحوم:

- اللحم البلدي: 320-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة الضاني: 380-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة البتلو: 350-400 جنيهًا/كجم

- اللحم الجملي: 270-300 جنيهًا/كجم

- اللحمة المفروم البلدي: 300-370 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية:

- اللحوم البلدي الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحم البقري: 280 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا/كجم

- اللحم المفروم: 230 جنيهًا/كجم

- السجق: 225 جنيهًا/كجم

- الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

أسعار الأسماك بمختلف أنواعه :

- أسعار السمك البلطي: تراوحت بين 75 إلى 90 جنيهًا/كجم



- أسعار سمك البوري: تراوحت بين 135 إلى 175 جنيهًا/كجم.

- سجل سعر القاروص 160 جنيهًا/كجم، وتراوح سعر المكرونة السويسي بين 130 إلى 170 جنيهًا/كجم.

- أسعار الأسماك في سوق العبور :

- البلطي: تراوح بين 59 و68 جنيهًا/كجم.

- الثعابين: تراوح بين 50 و350 جنيهًا/كجم.

- المكرونة السويسي: تراوح بين 75 و135 جنيهًا/كجم.



- "سبيط، كاليماري، وسابيا": تراوح بين 200 إلى 420 جنيهًا/كجم.

- الدنيس: تراوح بين 110 إلى 270 جنيهًا/كجم.

- المرجان: تراوح بين 30 إلى 140 جنيهًا/كجم.



- البوري: تراوح بين 85 إلى 150 جنيهًا/كجم.

- الكابوريا: تراوحت بين 40 إلى 190 جنيهًا/كجم.

أسعار الدواجن والبيض :

سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية يتراوح بين:

- لحم الفراخ البيضاء : 65 جنيهًا / كجم

- لحم الفراخ الساسو : 80 جنيهًا / كجم

- لحم الفراخ البلدي : 110 جنيهًا / كجم

- لحم أمهات أبيض : 62 جنيهًا / كجم

أسعار الكتاكيت:

- كتكوت أبيض شركات : 31-38 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت ساسو : 18-19 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت بلدي حر : 8-8.75 جنيهًا / عمر يوم

أسعار البط:

- بط فرنساوي : 18-19 جنيهًا / عمر يوم

- لحم بط بلدي : 110 جنيهًا / كجم

- لحم بط فرنساوي : 65 جنيهًا / كجم

أسعار الرومي:

- لحم رومي أبيض : 90 جنيهًا / كجم

- لحم رومي أسمر : 115 جنيهًا / كجم

- كيلو البانية: 185 - 190 جنيهًا/كجم.

- كيلو الكبد والقوانص: 100 - 110 جنيهًا/كجم، مع تفاوت طفيف حسب المنطقة.

أسعار السمان:

- كتكوت سمان أسمر : 3.50 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات / عمر يوم

أسعار كرتونة البيض في المزرعة، مع إضافة 10 جنيهات للبيع في المحلات:

أسعار كرتونة البيض :

- بيض الأبيض :157-159 جنيهًا / كرتونة

- بيض أحمر : 158-162 جنيهًا / كرتونة

- بيض بلدي : 159-160 جنيهًا / كرتونة

أسعار الخضروات :

- الطماطم: 15 - 20 جنيهًا/كجم

- البطاطس: 25 جنيهًا/كجم

- الخيار: 14 جنيهًا/كجم

- الملوخية: 15 جنيهًا/كجم

- الليمون: 15 جنيهًا/كجم

- اللفت: 10 جنيهًا/كجم

- الكوسة: 40 جنيهًا/كجم

- البصل: 15 جنيهًا/كجم

- الكرنب: 35 جنيه للواحدة

أسعار الفواكه :

- التين: 25 جنيهًا/كجم

- المانجو: 25-35 جنيهًا/كجم

- البرقوق: 30-40 جنيهًا/كجم

- العنب: 30-40 جنيهًا/كجم

- البطيخ: 50-100 جنيهًا

- الخوخ: 30-45 جنيهًا/كجم

- الجوافة: 20 جنيهًا/كجم

- التفاح: 35-45 جنيهًا/كجم

- الموز: 25 جنيهًا/كجم

- البرتقال: 15 جنيهًا/كجم

- اليوسفي: 17 جنيهًا/كجم

- الفراولة: 30 جنيهًا/كجم

- البلح: 25 - 35 جنيهًا/كجم

- عجوة: 50-60 جنيهًا/كجم

- الكانتلوب: 25 جنيهًا/كجم

تابعوا معنا للحصول على أحدث الأسعار ولتخطيط أفضل لمشترياتكم اليومية.

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