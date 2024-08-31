بمحلات الجزارة والمجمعات.. أسعار اللحوم اليوم السبت 30-8-2024 في مصر

ثبتت أسعار اللحوم اليوم السبت 31 أغسطس 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث شهد استقرارًا طفيفًا في أسعارها اليوم السبت.

أسعار اللحوم اليوم السبت 31-8-2024

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 31 اغسطس في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في الأسواق ومحلات الجزارة.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق:

-تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 430 و450 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 390 جنيهًا بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم السبت

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم السبت

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 390 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 430 جنيهًا بالأسواق.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم السودانية اليوم السبت في منافذ البيع

سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين للجسم.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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