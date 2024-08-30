أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-8-2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية
يبحث العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان، حيث تعد أسعار اللحوم من أكثر الأشياء التي تهم الناس.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-8-2024 في الأسواق
وشهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 أغسطس الجاري، استقرارًا في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع وذلك بعد موجة من الارتفاع والانخفاض شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.
ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الجمعة في محلات الجزارة:
- تتراوح أسعار اللحوم البلدي مابين 320 و 420 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم البتلو اليوم الجمعة
-تتراوح أسعار اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه للكيلو.
- تتراوح أسعار اللحوم الجملي ما بين 270 و 300 جنيه للكيلو.
- تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 320 و360 جنيها للكيلو.
سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 405 جنيهًا
أسعار اللحوم الضأن بعظم اليوم
سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا
أسعار اللحوم اليوم الجعة في منافذ البيع
سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو
سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو
سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو
سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه
سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو
سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا
سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.
فوائد اللحوم لصحة الإنسان
وتقوم اللحوم بتعزيز المناعة، ذلك لأن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12
أسعار اللحوم السودانية اليوم الجمعة
ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.
فوائد اللحوم لصحة الإنسان
وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.
أقرا أيضًا:
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفاكهة اليوم 29-8-2024
أسعار اللحوم اليوم السبت 24-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة