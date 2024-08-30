أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-8-2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان، حيث تعد أسعار اللحوم من أكثر الأشياء التي تهم الناس.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-8-2024 في الأسواق

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30 أغسطس الجاري، استقرارًا في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع وذلك بعد موجة من الارتفاع والانخفاض شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الجمعة في محلات الجزارة:



- تتراوح أسعار اللحوم البلدي مابين 320 و 420 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو اليوم الجمعة

-تتراوح أسعار اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه للكيلو.

- تتراوح أسعار اللحوم الجملي ما بين 270 و 300 جنيه للكيلو.

- تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 320 و360 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 405 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

أسعار اللحوم الضأن بعظم اليوم

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجعة في منافذ البيع

سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقوم اللحوم بتعزيز المناعة، ذلك لأن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

أسعار اللحوم السودانية اليوم الجمعة

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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