siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 1-9-2024

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

يتابع الكثيرون أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 1 سبتمبر2024، حيث يهتم الناس بشراء الفاكهة والخضروات، لاسيما خلال فصل الصيف، ليتمكنوا من مواجهة الطقس الحار، لذلك يحرص الموجز على نشر أسعار الفواكه والخضروات بشكل يومي.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 9 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيه

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 7 جنيه

- يتراوح سعر الكوسة من 16 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 35 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 10 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 7 جنيهات

لا يفوتك

أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 17-8-2024 في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2-8-2024 في الأسواق

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 12 جنيه

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 12 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 12 من إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 45 إلى 75 جنيه

- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الأحد

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 11 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 3 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات

- يبلغ سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيها

- يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 20 إلى 40 جنيه

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيه

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 22 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 16 إلى 20 جنيها

أقرا أيضًا: 

أسعار الخضروات والفواكة اليوم الأربعاء 28-8-2024 في الأسواق

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 27-8-2024 في الأسواق

لا يفوتك

جميع التفاصيل.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 يوليو 2024

أسعار الخضار اليوم السبت 27 يوليو 2024 في الأسواق

أسعار الخضار اليوم الجمعة 26 يوليو 2024.. الطماطم بكام؟
تم نسخ الرابط