أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 27-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الثلاثاء 27-8-2024 ارتفاعًا في الاسواق، وذلك بعد تذبذبها خلال الفترات الماضية.

يبحث عدد كبير من المواطنين أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 27-8-2024، حيث ارتفعت اسعار الفواكه والخضروات خلال الأيام الماضية، كما ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق.



أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 27-8-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 27-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 21 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى 15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 25 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 12 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 10 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 15 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار الفواكهة اليوم الثلاثاء 27-8-2024 في الأسواق حيث سجل سعر كيلو المانجا السكري 20 جنيهًا.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيهات

الجدير بالذكر أن الفواكه تقلل من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

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