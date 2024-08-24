أسعار الخضروات والفواكه اليوم 24-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 24 أغسطس 2024، تذبذبًا في أسعارها بالأسواق، وذلك بعد استقرار أسعار الخضروات بنسبة طفيفة واستقرار أسعار الفواكه نظرًا لتوافرها وتنوعها.

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم السبت

وتعد الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضروات اليوم السبت



وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم السبت24-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 25 إلى 30 جنيها

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفواكه اليوم السبت

تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم السبت في الأسواق كالتالي:



سجل سعر كيلو الموز 25 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 20 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 20 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 3 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 6 جنيهات.

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