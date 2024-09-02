متوفر الآن جميع أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق

أسعار السلع الغذائية.. سجلت أسعار السلع الغذائية حالة من الاستقرار الملحوظ, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق على النحو التالي:

الأرز: استقر متوسط سعر كيلو الأرز عند 34 جنيهًا.

الفول المعبأ: سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.

الدقيق المعبأ: بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.

السكر المعبأ: تراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حول 27 جنيهًا.

المكرونة المعبأة: حقق متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.51 جنيهًا.

الشاي: استقر متوسط سعر كيلو الشاي عند حوالي 237 جنيهًا.

الفول المجروش: بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش 52.46 جنيهًا.

العدس: وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم ما يلي:

أسعار اللحوم اليوم

لحوم البتلو: حققت أسعار كيلو اللحوم البتلو متوسطًا قدره 413 جنيهًا.

اللحوم الكندوز: تفاوت متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز ليبلغ 389 جنيهًا.

اللحوم الضأن: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 422 جنيهًا.

لحوم البتلو بالعظم: بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا.

اللحوم البلدي الطازجة: استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند نحو 280 جنيهًا.

اللحوم السودانية الطازجة: حافظ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة على مستوى 285 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

بالنسبة للدواجن، جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم

الدواجن البيضاء: تراوحت متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 72 و77 جنيهًا.

الدواجن البلدي: بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

الدواجن أمهات: حقق سعر الدواجن أمهات اليوم ما بين 68 و73 جنيهًا.

البط: تراوح سعر كيلو البط اليوم ما بين 100 و130 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أما بالنسبة للخضار والفاكهة، فقد سجلت الأسعار كما يلي:

الطماطم: سجل سعر الطماطم ما بين 9 و15 جنيهًا.

البطاطس: بلغ سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.

البصل: تراوح سعر البصل ما بين 5 و7 جنيهات.

الليمون الأضاليا: حقق سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

العنب الأسود: وصل سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.

التفاح المصري: تراوح سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيهًا.

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