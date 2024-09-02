siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

متوفر الآن جميع أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية.. سجلت أسعار السلع الغذائية حالة من الاستقرار الملحوظ, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق على النحو التالي:

لا يفوتك

قبل الشراء.. تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

"احسب ميزانيتك"..أسعار السلع الغذائية الأحد 1 سبتمبر 2024
  • الأرز: استقر متوسط سعر كيلو الأرز عند 34 جنيهًا.
  • الفول المعبأ: سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.
  • الدقيق المعبأ: بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.
  • السكر المعبأ: تراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حول 27 جنيهًا.
  • المكرونة المعبأة: حقق متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.51 جنيهًا.
  • الشاي: استقر متوسط سعر كيلو الشاي عند حوالي 237 جنيهًا.
  • الفول المجروش: بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش 52.46 جنيهًا.
  • العدس: وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم ما يلي:

أسعار اللحوم اليوم
  • لحوم البتلو: حققت أسعار كيلو اللحوم البتلو متوسطًا قدره 413 جنيهًا.
  • اللحوم الكندوز: تفاوت متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز ليبلغ 389 جنيهًا.
  • اللحوم الضأن: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 422 جنيهًا.
  • لحوم البتلو بالعظم: بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا.
  • اللحوم البلدي الطازجة: استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند نحو 280 جنيهًا.
  • اللحوم السودانية الطازجة: حافظ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة على مستوى 285 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

بالنسبة للدواجن، جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم
  • الدواجن البيضاء: تراوحت متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 72 و77 جنيهًا.
  • الدواجن البلدي: بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.
  • الدواجن أمهات: حقق سعر الدواجن أمهات اليوم ما بين 68 و73 جنيهًا.
  • البط: تراوح سعر كيلو البط اليوم ما بين 100 و130 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أما بالنسبة للخضار والفاكهة، فقد سجلت الأسعار كما يلي:

  • الطماطم: سجل سعر الطماطم ما بين 9 و15 جنيهًا.
  • البطاطس: بلغ سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.
  • البصل: تراوح سعر البصل ما بين 5 و7 جنيهات.
  • الليمون الأضاليا: حقق سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.
  • العنب الأسود: وصل سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • التفاح المصري: تراوح سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

 "احسب ميزانيتك"..أسعار السلع الغذائية الأحد 1 سبتمبر 2024

قبل الشراء.. تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

لا يفوتك

خد فكرة .. ننشر أسعار الألبان في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2024

“ يشغل بال الملايين ” .. ننشر اسعار السلع الغذائية ليوم الأحد في الأسواق المحلية

بكام النهاردة.. ننشر أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات اليوم السبت

أسعار الأسماك اليوم السبت 27-7-2024 في سوق العبور.. ارتفاع طفيف
تم نسخ الرابط