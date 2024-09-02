متوفر الآن جميع أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق
أسعار السلع الغذائية.. سجلت أسعار السلع الغذائية حالة من الاستقرار الملحوظ, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار السلع الغذائية اليوم
جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق على النحو التالي:
- الأرز: استقر متوسط سعر كيلو الأرز عند 34 جنيهًا.
- الفول المعبأ: سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.
- الدقيق المعبأ: بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.
- السكر المعبأ: تراوح متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حول 27 جنيهًا.
- المكرونة المعبأة: حقق متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.51 جنيهًا.
- الشاي: استقر متوسط سعر كيلو الشاي عند حوالي 237 جنيهًا.
- الفول المجروش: بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش 52.46 جنيهًا.
- العدس: وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.
أسعار اللحوم اليوم
سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم ما يلي:
- لحوم البتلو: حققت أسعار كيلو اللحوم البتلو متوسطًا قدره 413 جنيهًا.
- اللحوم الكندوز: تفاوت متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز ليبلغ 389 جنيهًا.
- اللحوم الضأن: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن حوالي 422 جنيهًا.
- لحوم البتلو بالعظم: بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم حوالي 390 جنيهًا.
- اللحوم البلدي الطازجة: استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند نحو 280 جنيهًا.
- اللحوم السودانية الطازجة: حافظ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة على مستوى 285 جنيهًا.
أسعار الدواجن اليوم
بالنسبة للدواجن، جاءت الأسعار كالتالي:
- الدواجن البيضاء: تراوحت متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 72 و77 جنيهًا.
- الدواجن البلدي: بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.
- الدواجن أمهات: حقق سعر الدواجن أمهات اليوم ما بين 68 و73 جنيهًا.
- البط: تراوح سعر كيلو البط اليوم ما بين 100 و130 جنيهًا.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
أما بالنسبة للخضار والفاكهة، فقد سجلت الأسعار كما يلي:
- الطماطم: سجل سعر الطماطم ما بين 9 و15 جنيهًا.
- البطاطس: بلغ سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.
- البصل: تراوح سعر البصل ما بين 5 و7 جنيهات.
- الليمون الأضاليا: حقق سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.
- العنب الأسود: وصل سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.
- التفاح المصري: تراوح سعر التفاح المصري من 20 إلى 40 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:
"احسب ميزانيتك"..أسعار السلع الغذائية الأحد 1 سبتمبر 2024
قبل الشراء.. تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024