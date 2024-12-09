كيلو السكر وصل كام.. أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين

تعتبر السلع الأساسية وأسعارها محط اهتمام جميع المواطنين، لما لها من أهمية كبيرة باعتبارها المؤشر الأهم لحالة الاقتصاد في أي بلد، لأنها تعكس قدرة المواطن على تلبية أساسيات احتياجاته، ولهذا يرصد الموجز في السطور التالية أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين 9 ديسمبر.



سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 9 ديسمبر

أسعار السلع

يعتبر السكر من أهم السلع الأساسية عند المواطنين ومحل اهتمامهم، وطبقًا لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر السكر اليوم وصل لحوالي 35 وحتى 37 جنيه مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المناطق والذي يلعب دور مهم في تحريك سعر الكيلو بنسب بسيطة.





سعر كيلو السكر في التموين





وكما هو الحال يهتم المواطنين المستحقين للدعم بمتابعة أي تحرك في سعر السلع الأساسية ومنها السكر والذي بلع سعره والي 12.6 جنيه مصري للكيلو الواحد طبقًا للأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين.





أسعار السلع الأساسية



وبجانب السكر هناك العديد من السلع تعتبر أساسية وهي العدس، البيض، الزيت واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك وغيرها وهي على النحو التالي:



- سعر كيلو العدس المعبأ اليوم الإثنين وصل لحوالي 64.78 جنيه.

- بلغ اليوم سعر البيض البلدي لحوالي 6.39 جنيه البيضة الواحدة.

- فيما يصل لتر زيت الذرة للمواطنين بسعر حوالي 113.07 جنيه.

- أما عن سعر كيلو اللحوم اليوم فوصل لـ 425.18 جنيه، وهناك في بعض الأماكن قد يكون أقل بنسبة بسيطة.

- وبلغ سعر كيلو اللحوم البيضاء "الدواجن" اليوم حوالي 101.73 جنيه.

- في حين وصل سعر كيلو الأرز السائب اليوم حوالي 26.57 جنيه.

- بينما يكون سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم الإثنين 124.18 جنيه.

- سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم حوالي 34.03 جنيه.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم حوالي 27.55 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم حوالي 32.12 جنيه.

- يبلغ سعر كيلو اللبن السائب اليوم حوالي 30.21 جنيه.

- وصل سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم حوالي 95.58 جنيه مصري.



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