رسميًا.. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 في مصر

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024.. بدأت وزارة التموين أمس الأحد، الموافق 1 ديسمبر 2024، صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 للمواطنين المستحقين للدعم، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

تنشر جريدة “الموجز” أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024, وفقًا لما أعلنته وزارة التموين.

سجل سعر سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيهًا.

بلغ سعر أرز معبأ 1 كجم 12.60 جنيهًا.

وصل سعر زجاجة زيت 800 مللي إلى 30 جنيهًا.

حدد سعر عدس مجروش 500 جرام بـ21 جنيهًا.

بلغ سعر فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات.

سجل سعر جبنة تتراباك 250 جرام 14 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة تتراباك 125 جرام 7 جنيهات.

حدد سعر صابون غسيل 125 جرام بـ3 جنيهات.

وصل سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا.

سجل سعر مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهًا.

حدد سعر صلصة 300 جرام بـ8 جنيهات.

بلغ سعر مربى 350 جرام 16 جنيهًا.

سجل سعر تونة مفتتة 140 جرام 18 جنيهًا.

حدد سعر شاي ناعم 40 جرام بـ5 جنيهات.

بلغ سعر مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيهات.

سجل سعر مكرونة معبأة 800 جرام 13 جنيهًا.

حدد سعر دقيق معبأ 1 كجم بـ18 جنيهًا.

بلغ سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيهات.

حدد سعر سائل غسيل أواني 80 جرام بـ3 جنيهات.

وصل سعر بسكويت يويوز سادة 25 جرام إلى 1.50 جنيه.

بلغ سعر صابون تواليت 125 جرام 7.50 جنيهات.

حدد سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بـ4 جنيهات.

سجل سعر طحينة بيضاء 140 جرام 2.50 جنيه.

بلغ سعر حلاوة طحينية سادة 40 جرام 3 جنيهات.

وصل سعر لبن جاف 125 جرام إلى 25.50 جنيهًا.

حدد سعر زجاجة خل 5% 900 مللي بـ6 جنيهات.

بلغ سعر ملح طعام 300 جرام 1.25 جنيه.

سجل سعر بسكويت أنواع مختلفة 3.75 جنيهات.

حدد سعر بسكويت ويفر أنواع مختلفة بـ2.75 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

نصيب الفرد من السلع التموينية

خصصت الوزارة لكل فرد في بطاقة التموين دعمًا بقيمة 50 جنيهًا، يتم صرفها على السلع الأساسية مثل زجاجة زيت (800 جرام) وكيلو سكر، ومواد غذائية أخرى.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

أكدت الوزارة استمرار صرف السلع التموينية حتى نهاية ديسمبر، بهدف توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بانتظام.

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