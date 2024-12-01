فساد التموين الكبرى.. دفاع المتهمين يفجر مفاجأة والقاضي يؤجل الجلسة إلى 8 يناير

فساد التموين الكبرى، قضية هزت الرأي العام في الدولة، فضلًا عن أنها مست الحاجة الملحة للمواطنين الأكثر احتياجًا، إذ تورط فيها 38 متهمًا على رأسهم مستشار وزير التموين السابق علي مصيلحي، بتهمة التلاعب في معدلات صرف الزيت والسكر التمويني.

فساد التموين الكبرى

قضية فساد التموين الكبرى، ليست كأي قضية يحاسب فيها متهم جنى على المجني عليه ويصدر بحقه الحكم أمام هيئة المحكمة، لكنها القضية التي جوعت المواطنين من أجل شريحة خاصة في المجتمع يساعدهم 38 متهمًا داخل الوزارة، حتى يملئوا بطونهم بأموال وقوت الشعب.

قضية رشوة التموين

الموجز يستعرض أقوال ممثل النيابة العامة أزاح الستار خلال مرافعته في قضية فساد التموين الكبرى، عن كل ما فعله المتهمون بقوت الشعب، حتى يملئوا بطونهم بحق أصيل للمواطنين في الغذاء والشراب، إذ قال إنه جاء إلى المحاكمة ومعه كل مسكين من المواطنين الذين حجب عنهم بواسطة المتهمين السلع التموينية من زيت وسكر كأبرز السلع في التموين.

أضاف الممثل للنيابة العامة، أن المتهمين لم يهتموا يومًا ببكاء أي طفل أو فتاة تتوجع جوعًا وأهلها لا يقدرون على صرف المستحقات التموينية لعدم توافرها، في حين أن الناحية الأخرى بها 38 متهمًا يملئون بطونهم بقوت الشعب.

المتهمون في قضية فساد التموين داخل القفص

وتابع: "المتهمون داخل القفص منكسي الرؤوس ومكبلين، لا سيما أنهم استحلوا ووضعوا أيديهم على طعام المساكين، ففكروا بفكر ليس بعده فكر وحصروا السلع عن المواطنين من أيام ولت في عهد يوسف".

وواصل: "ميزوا بتلك الكميات باقي المواطنين من غيرهم تاركين الطريق المستقيم ولم يسمعوا صرخات المستحقين وبكاءهم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، فالمتهمون أكلوا طعام المساكين في بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير".

سرقة المستحقات التموينية

ممثل النيابة، حاول أن يستفهم من هيئة المحكمة، أنه كيف لهؤلاء السارقين أن يسرقوا ما يزيد على 29 مليون كيلو سكر وزيت ويحجبوهم عن الشعب؟

فيما اختتم بأن المتهمين استغلوا وظائفهم حتى يكون لديهم سلطة في التصرف بقوت الشعب، فضلًا عن صرف تلك المستحقات إلى آخرين ليستطيعوا من خلال تلك الصفقة جمع الأموال الطائلة على حساب جوع الشعب، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

دفاع المتهمين في قضية فساد التموين الكبرى

دفاع المتهمين فجر مفاجأة عن الإجراءات التي اتخذها موكليه حتى يتم صرف تلك المستحقات، إذ بين بتقرير أمام المحكمة أن لجنة المحاسبة التي شكلتها محكمة خبراء وزارة العدل أوضحت أن الكميات المصروفة زائدة لكنها تمت وفق توجيهات وزارية معتمدة.

وأكد أن شركة البطاقات الذكية "فرست"، نوهت بأن الكميات المصروفة موافقة للقيم النقدية، ما يدل على أن موكليه لم يستغلوا المال العام مطلقًا.

تفاصيل واقعة فساد التموين الكبرى

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ فساد التموين الكبرى إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين 38 متهمًا شملوا "العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، واثني عشر موظفًا بالشركة".

محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين اليوم

وكان اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، إذ ترافع الدفاع وممثل النيابة العامة أدلى بأقواله، فيما رفع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية الجلسة للمداولة.

وقضت المحكمة، بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين الكبرى إلى جلسة 8 يناير المقبل لسماع الشهود.

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