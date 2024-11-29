خطوة جديدة لضبط الأسواق.. وزير التموين يكشف خطة توسيع أسواق اليوم الواحد

في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية، والذي يعد الثالث من نوعه بعد افتتاح أسواق مماثلة في حلوان ومدينة نصر.

ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

استراتيجية شاملة لضبط الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن التخفيضات في السوق تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق التقليدية.

وأوضح أن الأسواق تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، الدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، مع الحرص على توفيرها بجودة عالية وبكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

التوسع في مبادرة السوق الواحد

وكشف فاروق عن نية الوزارة توسيع نطاق هذه الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مؤكدًا أن التنسيق مع القطاعين العام والخاص سيكون عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية توفر السلع بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط المالي على الأسر.

سوق اليوم الواحد

منافسة لخفض الأسعار

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تعتمد على زيادة المعروض السلعي، وهو ما يخلق منافسة بين الشركات والمصانع الوطنية، مما يساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، موضحًا أن الأسعار في سوق الأميرية جاءت أقل مقارنة بالأسواق السابقة نتيجة دخول مزيد من الشركات في المنافسة.

وأشاد عدد من المواطنين بالمبادرة، مؤكدين أن الأسواق تتيح لهم شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يسهم في تحسين قدرتهم الشرائية وسط ارتفاع الأسعار.

وأكد وزير التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع المبادرة لتشمل مناطق جديدة مع التركيز على توفير السلع الأساسية بكميات كافية، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

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