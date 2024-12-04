روشتة سحرية من المنزل... عصائر مفيدة لمرضى السكر

يبحث الكثيرون من مرضى السكر عن وصفات تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم لديهم، نظرًا لأن مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعًا في مصر .

وفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع الموجز تقريرًا عن مجموعة من العصائر التي ليست فقط ذات طعم رائع بل ايضا فعالة في ضبط مستويات السكر في الدم .

عصائر مفيدة لمرضى السكر

عصير التوت

فهو مفيد لمرضى السكر، إذ أن التوت من الفواكه الشهيرة بطعمها اللذيذ لكن ليس هذا فقط مايميزها بل باحتوائها بكمية كبيرة من الالياف الغذائية ومواد تعمل كمضاد حيوي بشكل طبيعي تساهم بشكل ملفت الى ضبط نسب السكر في الدم كما يتكون القيم الغذائية في التوت من مركبات تحد من حساسية الانسولين

مرضى السكر

عصير الليمون

فهو مفيد لـ مرضى السكر، حيث تشمل القيمة الغذائية لعصير الليمون الطازج فيتامين سي اللي يتسم بقدرته على تعزيز مناعة الجسم ووقايته ضد الامراض بالاضافة الى قدرة على ضبط حساسية الانسولين مع قدرته في الحد من نسب السكر في الدم خاصة عند تناوله مع وجبة خلال اليوم

عصير الرمان

مفيد لـ مرضى السكر إذ تشمل القينة الغذائية لفاكهة الرمان على مضادات الاكسسدة التي تساعد بشكل فعال من الحد من الالتهابات وضبط نسبة امتصاص الجسم للانسولين والمساهمة في الحد من نسب المرتفعة للسكر في الجسم

عصير الجزر

فهو مفيد لـ مرضى السكر، فعصير الجزر من المشروبات التي تحتوي على كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من صخة الجسم في العموم وله القدرة على المساهمة في تغزيز استجابة الجسم للانسولين وضبط مستوى السكر

عصير الخيار

فهو مفيد لـ مرضى السكر، إذ يضم الخيار مركبات في قيمته الغذائية تساهم قي الحد من نسب السكر في الدم وتعويز عملية الهضم وضبط نسب الانسولين في الجسم

عصير الكرفس

فهو مفيد لـ مرضى السكر، لأن الكرفس من عائلة الخضراوات التي تحتوي على نسب محدودة من الكربوهيدرات في قيمتها الغذائية بالاضافة الى نسبة السعرات الحرارية المنخفضة به ونمظيم مستوى السكر في الدم بالاضافة الى ضبط الوزن في الجسم

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