البنجر وفوائده العلاجية لمرضى الضغط والقلب.. اكتشفها الآن

البنجر من النباتات التي تتميز بلونها الاحمر القاني التي يصبغ بسرعة عند كزج البنجر باي من الاطعمة او المشروبات لكن القلة فقط من يدركون القيمة الغذائية العالية التي اضيفت الى طعامهم عند اضافة البنجر والتي هي هامة للغاية وعلى وجه خاص لمرضى الضغط والقلب اذا ان قيمته الغذائية تحتوى على العديد من المعادن والمفيدة لصحة الجسم لكن ماهي الفوائد التي سيتميز بها اصحاب مرضى الضغط والقلب من تناول البنجر يكشف لكم موقع الموجز عن الاجابة

فوائد البنجر لمرضى الضغط والقلب

طبقا لما نشره موقع Very Well Health فالبنجر من النباتات التي غنية بالمعادن والعناصر الغذائية المغذية للجسم فابرز عناصر البنجر الغذائية

1.4 جرام من البروتين

ما يقرب من جرام واحد من الدهون

8.5 جرام من الكربوهيدرات.

وتصل نسبة الالياف الى 1.7

7 جرام من السكريات.

14ملغ كالسيوم

0.7 ملغ حديد.

68 ميكروجرام من حمض الفوليك.

0.3 ملغ من المنجنيز.

259 ملغ من البوتاسيوم.

20 ملغ من الماغنسيوم.

3 ملغ من فيتامين سي.

اهم فوائد البنجر

تتكون العناصر الغذائية في ثمرة البنجر الواحدة على العديد من الفوائد الصحية للجسم وتحديدا لمرضى الضغط والقلب ابرز تلك الفوائد :النترات والتي تساهم بشكل فعال في تحسين صحة الجسم

والتي تتشكل داخل الجسد بعد امتصاصها لأكسيد النيتريك، الذي يساهم للغاية استرخاء الأوعية الدموية و العمل على توسيعها، ويزيد عن ذللك قدرتها الكبيرة على خفض ارتفاع ضغط الدم.

فوائد البنجر للقلب

يساهم التناول اليومي للبنجر في تعزيز صحة القلب والعمل كدرع فعال ضد الامراض بالاضافة الى قدرته ممتازة على امتصاص التهابات الجسم واعادة تدوريها لتكوينه الذي يشمل نظام غذائي مثالي يحتوي على مركبات طبيعية مثل صبغات البيتالين، التي تساهم في القضاء على الالتهابات.

العائدات التي تصل الى الجسم من تناول البنجر

تكشف دراسات طبية عن ابحاث اقيمت على بعض الافراد الذي يتناولون نبات البنجر بشكل يومي ولمدة وصلت الى اسبوعين واظهرت النتائج الاتي

تعزيز واضح قد حدث في صحة الجهاز الهضمي.

-المساهمة في تنظيم الوزن الخاص بالمتطوعين نتيجة الكمية الذي استقبلها الجسد من الألياف، التي تتواجد في البنجر والذي ينصح بها اطباء العالم

-تعزيز الوظائف العقلية وصحة الدماغ.

-الاسترخاء الناجم من عملية التوسيع للالأوعية الدموية، وتحسين عملية نقل الأكسجين للمخ.

-تعزيز وتحسين صحة جهاز المناعة.

-الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

-ترتفع معدل قدرة الرياضين على تحمل التمارينات الرياضية الشاقة

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