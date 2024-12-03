هل يساعد خل التفاح على علاج دوالي الساقيين ؟...اكتشف التفاصيل

تنتشر العديد من الوصفات الشعبية او المعتمدة على مواد غذائية بين العديد من الافراد خاصة في الدول العربية لاسباب عديدة سواء كان هذا هو الخوف من زيارة الطبيب وادويته الكيميائية او حتى لمجرد توفير ثمن الزيارة وشراء الادوية او ربما فقط لانها افعال متوارثة من اسلاف افراد المجتمع واحد ابرز هذه الشائعات هو قدرة خل التفاح على علاج مشكلة الدوالي في الساق فهل هذا حقيقي يجيب الموجز على هذا السؤال

ما هي الدوالي ؟

شكل تكون فيه اوردة الجسم قريبة بشدة من بعضها ومتوسعة بشدة والتي تظهر في معظم الاحيان في الساق نتيجة المشي والوقوف الطويل ما يساهم في ارتفاع الضغط على الاوردة

من ناحية اخرى يختلف اثر الدوالي من شخص لأخر فهناك من تؤثر فقط على شكل الساق وهناك من تسبب له الوجع الشديد وربما الى ماهو اخطر خاصة في المشاكل التي تتعلق بتدفق الدم

اهم اعراض الدوالي

الاحساس بالم الساقين من النوع الحاد او التثاقل في الساقيين

ارتفاع حدة الالم مع الجلوس لمدة طويلة او الوقوف لفترات طويلة

الشعور بالرغبة في الحك حول مناطق الاوردة

انتشار تقرحات في الجلد بشكل بالجزء الاقرب من الكاحل والتي تشير الى انتشار نوع من الامراض في الجسم فيجب زيارة الطبيب

اسباب التعرض للدوالي

يعتبر الكبر في السن هو احد الاسباب التي تعرض الفرد الى الاصابة بالدوالي اذ كلما كبر في العمر يقل تدفق الدم في الاوردة كما تصاب النساء اكثر من الرجال نظرا للتقلبات الهرمونية التي تصيبهم من الحيض والحمل بالاضافة الى التغيرات الهرمونية التي تنتج في فترة انقطاع الطمس

خل التفاح واثر على دوالي الساق

يساهم خل التفاح في تنشيط الدورة الدموية بالاضافة الى ان دراسات طبية قد اشارت الى فعالية خل التفاح في الحد من الاعراض المصاحبة للدوالي وينصح بتدليك الساق بخل التفاح مع الدوالي يُمكن أن تناول ملعقتان صغيرتان في كوب من الماء مرتين يوميًا،

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