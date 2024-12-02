فوائد شرب الماء على الريق.. تأثيره على صحتك وجمالك

شرب الماء على الريق.. مع قدوم فصل الشتاء، يعاني معظم الأشخاص من قلة شرب الماء بسبب البرودة التي تجعلهم يشعرون بعدم الرغبة في تناول السوائل. ولكن شرب الماء على الريق يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك وجمالك، حيث يساعد في تعويض ما يفقده الجسم من سوائل خلال الليل ويعزز من نشاطك طوال اليوم.

يقدم موقع الموجز، فيما يلي فوائد شرب الماء على الريق، وكيف يمكن أن يعزز من صحتك العامة ويزيد من جمالك الطبيعي.

فوائد شرب الماء على الريق

أهمية شرب الماء للجسم

يعد الماء مكونًا أساسيًا لجسم الإنسان، حيث يشكل 70% من أجسامنا، وهو ضروري للعديد من العمليات الحيوية مثل: نقل العناصر الغذائية، حيث يعد الماء مكونًا رئيسيًا في الدم، مما يسهل جريان الدم في الجسم لنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وإزالة الفضلات منها، الحفاظ على درجة حرارة الجسم، حيث يساعد الماء في الحفاظ على درجة حرارة الجسم رغم التغيرات الكبيرة في البيئة المحيطة، امتصاص الصدمات، و يعمل الماء على امتصاص الصدمات وحماية الأعضاء والأنسجة.

أفضل وقت لشرب الماء

يعد شرب الماء صباحًا من أفضل الأوقات، حيث يساعد على تعويض الجفاف الليلي الناتج عن ساعات النوم، كما أن المعدة الفارغة تسهم في سرعة امتصاص الماء مما يعيد ترطيب الجسم بشكل سريع.

فوائد شرب الماء على الريق

فوائد شرب الماء على الريق

تحسين نضارة البشرة وترطيب الشعر، يساعد الماء في ترطيب البشرة، الوقاية من التجاعيد، والتقليل من حب الشباب، كما يعزز لمعان الشعر ويحميه من الجفاف والتقصف.

المساهمة في فقدان الوزن، فشرب الماء على الريق يعزز الشعور بالامتلاء، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية. دراسة في مجلة جمعية الحمية الأمريكية أظهرت أن شرب الماء قبل الإفطار يقلل من السعرات الحرارية في الوجبة التالية بنسبة 13%.

تحسين التمثيل الغذائي، و يساعد شرب الماء على تحفيز التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 25% مما يمنح الجسم نشاطًا وحيوية.

الوقاية من حصوات الكلى، فشرب الماء يساعد في إذابة الفضلات في الجسم وبالتالي يقي من تكوّن حصوات الكلى.

تنشيط الدورة الدموية، فشرب الماء يعمل على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد في علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي والهضمي.

تطهير الأمعاء وتحسين الهضم، يساعد الماء على التخلص من البكتيريا الضارة وتحفيز امتصاص العناصر الغذائية، كما يساهم في تخفيف حرقة المعدة.

تحسين الأداء الذهني، فالجفاف يؤثر سلبًا على الذاكرة والانتباه، بينما يساهم الترطيب في تحسين الأداء الذهني.

فوائد شرب الماء على الريق

أضرار شرب الماء على الريق بكثرة

التسمم المائي، فالإفراط في شرب الماء قد يسبب تسممًا مائيًا، حيث يتجاوز الجسم القدرة على التخلص من الكمية الزائدة.

ألم في المعدة، فبعض الأشخاص قد يعانون من ألم في المعدة عند شرب كميات كبيرة من الماء على الريق.

الجفاف، فشرب الماء في الصباح فقط دون متابعة شربه طوال اليوم قد يؤدي إلى الجفاف.

فوائد شرب الماء على الريق

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