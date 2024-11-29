الكركم.. يحتوي على فوائد عديدة تفوق الخيال.. إضطلع عليها

يعتبر الكركم من الأعشاب الشهيرة التي لها لون صريح وجذاب ونكهة مميزة، ويستخدم فى صناعة الصبغات والألوان الطبيعية وكذلك يستخدم فى الطهى، حيث يحتوي على فوائد عديدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم حيث كان يستخدم في الطب القديم، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أهم فوائد الكركم.

عشب الكركم

معلومات مهمة عن الكركم

يوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من التوابل التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، ويعرف بلونه الأصفر الزاهي وطعمه الفريد، ويعد الكركم جزء مهم في الكثير من الأطباق الهندية والآسيوية، كما يُستخدم في الطب التقليدي أيضاً منذ آلاف السنين بفضل فوائده الصحية الكثيرة.

وتابع أن الكركم يعتبر من التوابل ذات الفوائد العديدة التي تساهم في تحسين الكثير من جوانب الصحة، ومن مضادات الإلتهابات إلى تقوية المناعة ودعم صحة الدماغ أيضاً، ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل مكمل غذائي، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة.

فوائد الكركم

يعد الكركم من أقوى المواد الطبيعية المضادة للإلتهابات، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مادة "الكركومين"، وهي المادة الفعالة التي تحتوي على خصائص مضادة للإلتهابات، وبفضل هذه الخصائص، حيث يُنصح باستخدام الكركم في علاج الكثير من الأمراض المرتبطة بالإلتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأمعاء.

ةيساعد الكركم أيضاً على تعزيز عملية الهضم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، حيث يُساهم في تنشيط إفراز الصفراء، مما يعمل على هضم الدهون بشكل أفضل، كما أن للكركم دور في تقليل الإنتفاخ والغازات وتخفيف التقلصات المعوية، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين لديهم مشاكل هضمية عديدة مثل متلازمة القولون العصبي.

عشب الكركم مفيد لصحة القلب بشكل كبير، حيث أن الكركم يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً، يمكن أن يساعد الكركم في خفض نسبة الضغط الدموي وتحسين الدورة الدموية.

ويحتوي الكركم على خصائص عديدة تقوي من الجهاز المناعي، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا والفيروسات أيضاً، مما يجعله خيار طبيعي لتقوية مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.

وأظهرت بعض الدراسات أن الكركم يمكن أن يكون له دور في الوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ وذلك مثل مرض الزهايمر، الذي يعود إلى قدرة الكركومين على تحسين مستوى البروتينات والعوامل النمائية في الدماغ، مما يعزز من الصحة العقلية والذاكرة.

والكركم يمكن أن يكون له تأثير وقائي ضد عدة أنواع من السرطان، حيث يحتوي الكركم على مركبات مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها أيضاً.

والكركم مفيد للبشرة، حيث يُستخدم الكركم في الكثير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات، ويمكن أن يعمل على علاج حب الشباب، وتقليل التصبغات الجلدية، وبالإضافة إلي تحسين لون البشرة بشكل عام.

فوائد الكركم

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