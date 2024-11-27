فوائد زيت اللافندر.. كيف يعزز من صحة البشرة ويخفف من التوتر؟

فوائد زيت اللافندر.. مع دخول موسم الشتاء، تزداد اهتمامات النساء بالبحث عن الزيوت العطرية، التي تساعد في العناية بالبشرة والصحة العامة، ومن بين هذه الزيوت العطرية، يبرز زيت اللافندر كأحد الخيارات المفضلة، بفضل فوائده المتعددة التي تلبي احتياجات البشرة والجسم في فصل الشتاء

ويعتبر زيت اللافندر من الزيوت الطبيعية التي تتمتع بخصائص مهدئة ومرطبة، مما يجعله مثاليًا للنساء اللواتي يعانين من جفاف البشرة أو التوتر بسبب تغيرات الطقس، و يتميز زيت اللافندر بقدرته على تحسين جودة النوم، تقليل التوتر، وتعزيز مرونة البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات، كما أنه يساعد على علاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتهيج، مما يجعله الخيار المثالي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

وينشر موقع “الموجز ”، فيما يلي أهم فوائد زيت اللافندر، للبشرة وكيفية استخدامه للتخفيف من التوتر وتعزيز الراحة النفسية والجسدية.

فوائد زيت اللافندر

فوائد زيت اللافندر للبشرة

يسهم في علاج حب الشباب، حيث يعد زيت اللافندر من الزيوت الفعّالة في محاربة البكتيريا والجراثيم، مما يجعله مفيدًا في علاج حب الشباب. يساعد زيت اللافندر في فتح المسام وتنظيفها بعمق، وبالتالي يقلل من التهابات الجلد المرتبطة بحب الشباب.

يساعد على علاج جفاف الجلد والأكزيما والصدفية، فالأكزيما تسبب جفافًا شديدًا، حكة وتقشر في الجلد، بما أن زيت اللافندر يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ومكافحة للالتهابات، فإنه يساهم في تخفيف أعراض الأكزيما، كما يمكن أن يساعد في علاج الصدفية عن طريق تقليل التهيج والاحمرار في الجلد.

توحيد لون البشرة، يمكن أن يساعد زيت اللافندر في توحيد لون البشرة عند تطبيقه بشكل منتظم، كما أنه يعمل على تخفيف البقع الداكنة ويمنح البشرة إشراقة متوازنة.

تلافي ظهور التجاعيد، حيث يحتوي زيت اللافندر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، هذه الجذور تؤدي إلى تلف خلايا البشرة وظهور التجاعيد، ومن ثم يمكن أن يساعد زيت اللافندر في منع هذه الأضرار وتقليل ظهور التجاعيد.

محاربة الالتهابات، فيمتلك زيت اللافندر خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساهم في تخفيف الالتهابات الجلدية المؤلمة، مثل تلك الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو الحساسية.

تسريع التئام الجروح، يساعد زيت اللافندر في تعزيز عملية شفاء أنسجة الجلد المتضررة من الحروق أو الجروح، مما يعجل من التئام الجروح ويقلل من الألم المرتبط بها.

تقليل الندوب، وذلك بفضل قدرته على تعزيز نمو أنسجة الجلد وتحفيز إصلاح الأنسجة المصابة، يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل ظهور الندوب بعد الشفاء.

فوائد زيت اللافندر

طرق تحصيل فوائد اللافندر للبشرة

ماسك اللافندر والشوفان للبشرة

امزجي 1/3 كوب من اللافندر المجفف مع 1 كوب من الشوفان المطحون و1/4 كوب من دقيق الذرة، ثم أضيفي 1/3 كوب من الحليب المجفف.

أضيفي 2 قطرة من زيت اللافندر و1/4 ملعقة صغيرة من العسل وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك لمدة دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك اللافندر والعسل للبشرة

اخلطي 3 قطرات من زيت اللافندر مع 1 ملعقة كبيرة من العسل.

نظفي بشرتك واتركيها رطبة، ثم طبقي الماسك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

فوائد زيت اللافندر

ماسك اللافندر وزبدة الشيا للبشرة

ضعي 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، 1 ملعقة صغيرة من شمع العسل و1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء.

سخني المزيج في حمام مائي أو الميكروويف حتى تذوب المكونات.

أضيفي 5-10 قطرات من زيت اللافندر و1/2 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ، ثم اتركيه حتى اليوم التالي واستخدميه على بشرة نظيفة دون الحاجة إلى شطفه.

فوائد زيت اللافندر

أضرار زيت اللافندر للبشرة

رغم الفوائد العديدة لزيت اللافندر، قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية عند استخدامه على الجلد، مثل:

تهيج الجلد.

ردود الفعل التحسسية.

الصداع.

القيء.

الغثيان.

فوائد زيت اللافندر

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