تحفيز نمو الشعر والتخلص من القشرة.. تعرف على فوائد زيت الزيتون للشعر

تبحث العديد من النساء عبر محرك البحث العالمي جوجل عن فوائد زيت الزيتون للشعر وذلك لمعرفة طريقة استخدامه للشعر وايضًا للبشرة للإستفادة بشكل كبير منه.

فوائد زيت الزيتون

يقوم العديد من الأشخاص باستخدام زيت الزيتون للشعر منذ الآلاف السنين بسبب فوائده العديدة، للشعر والبشرة وأيضًا للجسم.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي فوائد زيت الزيتون للشعر:



-إيقاف تساقط الشعر، حيث يساعد استخدام زيت الزيتون مع بياض البيض على تغذية فروة الرأس والشعر بالبروتينات اللازمة لوقف تساقط الشعر ونموه.

فوائد زيت الزيتون للشعر

ويمكن استخدام زيت الزيتون للشعر كالتالي:

حضر المكونات الآتية: 2 بياض بيض، و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وقبعة استحمام.

-اخفق بياض البيض والزيت في وعاء.

-ضع الخليط الناتج على فروة الرأس والشعر.

-غطي الشعر بقبعة الاستحمام وانتظر 20 دقيقة.

-قومي بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريت.

-كرر استخدام هذا الماسك 1 - 2 مرة أسبوعيًا.



-تحفيز نمو الشعر، حيث يمكنك استخدام زيت الزيتون مع الثوم لتحفيز نمو الشعر وذلك لأن الثوم علاج سريع وفعال لنمو الشعر

ويمكن استخدامه كالتالي:

حضى المكونات الآتية: 10 فصوص من الثوم، وربع كوب من زيت الزيتون، وقبعة استحمام.

-قشر فصوص الثوم واطحنها جيدًا ثم اخلطها مع زيت الزيتون للحصول على عجينة ناعمة.

-خذي 2 - 3 ملاعق من هذا المعجون وضعه في وعاء للتطبيق، وخزن المعجون المتبقي في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد ومعتم.

-ضع كمية جيدة من هذا الخليط على فروة الرأس وباقي الشعر وركز على فروة الرأس.

-اترك المزيج لمدة 45 دقيقة على الأقل ثم اغسل شعرك بماء بارد أو فاتر مع شامبو خالي من الكبريت.

-كرر تطبيق هذا الماسك 2 - 3 مرات أسبوعيًا.

فوائد زيت الزيتون للشعر

فوائد زيت الزيتون للشعر

ومن فوائد زيت الزيتون أيضا:



تحفيز نمو الشعر بسبب محتواه من مضادات الأكسدة التي تقضي على الالتهابات المزمنة في بصيلات الشعر وتحسن نمو الشعر.

التخلص من القشرة بسبب طبيعته المضادة للالتهابات.

تحسين المظهر العام ونعومة الشعر ولمعانه عند استخدامه بانتظام بسبب خصائصه الترطيبية.

تقوية الشعر وتحسين صحة بصيلات الشعر.

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