إليك.. فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأمهات والأطفال.. أبرزها تعالج الأمراض

فوائد الرضاعة الطبيعية.. تعد الرضاعة الطبيعية من أهم المراحل التي يمر بها الأمهات، وهي لم تكن آلية تغذية فقط للطفل، بل تمثل رابطة تحمل معها الكثير من الفوائد الصحية والنفسية لكل من الأم والرضيع بجميع المراحل المختلفة.

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فوائد الرضاعة الطبيعية .. تساعد في تأجيل الحمل بتأثيرها على الهرمونات المنظمة للخصوبة.

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مميزات الرضاعة الطبيعية للأطفال:

فوائد الرضاعة الطبيعية يوفر الغذاء الأمثل والمتكيف مع احتياجات نموه في الأشهر الستة الأولى، كما يحمي الطفل من الأمراض، من بينها الإصابة بالتهابات الأذن والجهاز التنفسي بتزويده بالأجسام المضادة.

يسهل انتقال الطفل إلى الأطعمة الصلبة والتغذية في أوقات المرض بشكل عام، الرضاعة الطبيعية هي تجربة مميزة توفر الكثير من الفوائد الصحية والنفسية لكل من الأم والطفل على مراحل النمو المختلفة.

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