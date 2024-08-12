-التقليل من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على القلب.. فوائد لا تعرفها عن البنجر

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة فوائد البنجر لصحة الإنسان، لذلك يبحث العديد من الاشخاص عن فوائد تناول عصير البنجر يوميًا لصحة الإنسان.

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية المهمة لوظائف الجسم المختلفة، كما أنه يعد غنيًا بالمركبات المضادة للأكسدة والتي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

ويساعد شرب 2 كوب يوميًا من عصير البنجر المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم في تعزيز مستوى الضغط والحفاظ عليه طبيعيًّا.

فوائد البنجر لصحة الإنسان

وينشر لكم الموجز على النحو التالي فوائد البنجر لصحة الإنسان:

-الحفاظ على مستويات السكر في الدم:حيث يساهم البنجر في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة حساسية الأنسولين في الجسم.

-التقليل من ارتفاع ضغط الدم

-الحفاظ على صحة القلب

-التقليل من الالتهابات في الجسم

-فشل القلب.

-النوبات القلبية.

-السكتات الدماغية.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي: وذلك لأنة غني بالألياف الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الأمعاء والتسهيل من عملية الهضم.

-يساعد على الحفاظ على وزن صحي: يعد عصير الشمندر منخفض السعرات الحرارية، وخالي من الدهون.

-تقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي البنجر على عدد من المركبات الفعالة التي يمكن أن تقلل من حدوث الطفرات السرطانية للخلايا

-تقليل التهاب المفاصل.

-تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهاب المزمن، ومنها أمراض الكبد.

-تقليل خطر التهابات الكلى.

-تحسين مناعة الجسم.

-تحسين القدرات المعرفية لدى كبار السن.

-مصدر جيد للبوتاسيوم، حيث يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمعادن التي تساعد الأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح.

طريقة تحضير عصير البنجر

المكونات:

-4 بنجر صغير أو 2 بنجر كبير.

-1/4 كوب ماء.

-1 تفاحة كبيرة.

-قطعة من الزنجبيل الطازج.

-3 حبات جزر كاملة.

طريقة تحضير عصير البنجر

-تقطيع البنجر باستخدام سكين حادة مسننة بمقدار 5 سم للقطعة الواحدة.

-ضع القطع في العصارة، واستخدم مكبس الجهاز لدفع البنجر برفق من خلال الماكينة.

-قشر التفاح، وقطع الحبة الواحدة إلى أرباع، وضعها في العصارة أيضًا.

- أضف الزنجبيل إلى الخليط.

-صب عصير البنجر في كأس التقديم، واستمتع به، يمكنك شربه على الفور أو تبريده في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

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