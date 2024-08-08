يحافظ على صحة ضغط الدم والقلب.. فوائد لا تعرفها عن الكركدية

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة فوائد الكركدية، حيث يعد واحدًا من أكثر الفواكة الباردة والمنعشة في فصل الصيف بشكل خاص، حيث يحتوي الكركديه على كمية مختلفة من المعادن والعناصر الضرورية لصحة الجسم وسلامته، كما يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة.

يمتلك الكركدية خصائص عديدة مضادة للالتهاب، ومضادة للفيروسات كما يحتوي على مركبات الأنثوسيانين التي تحمي من الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الكركدية لصحة الإنسان

ويوضح لكم الموجز فوائد الكركدية لصحة الإنسان على النحو التالي:

-تقليل الالتهابات في الجسم

-الحماية من أمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم

-خفض ضغط الدم: أظهرت العديد من الدراسات أن شرب شاي الكركديه يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يجعله علاجًا طبيعيًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم

- المساعدة في خسارة الوزن الزائد: يقلل تناول الكركدية من امتصاص النشا والجلوكوز، ما قد يساعد في فقدان الوزن.

-الحفاظ على صحة الكبد: وذلك عن طريق تقليل تلف الكبد وتعزيز وظائف إزالة السموم.

-الوقاية من الإمساك، حيث يعمل على تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء

-محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد

- تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري.

أضرار تناول الكركدية بكثرة

بالرغم من فوائد الكؤكدية الكثيرة، إلا إنه له أضرار بالغة على صحة الإنسان نذكر منها التالي:

-خفض ضغط الدم.

-التهاب الجلد.

-الصداع.

-الغثيان.

-طنين في الأذن.

-اضطرابًا أو ألمًا مؤقتًا في المعدة.

-الغازات.

-الإمساك

-ألم أثناء التبول.

طريقة عمل الكركديه

نوضح لكم طريقة بسيطة وغير مكلفة لتحضير كوب لذيذ من الكركدية كالتالي:

مكونات:

- 1- 2 ملعقة كبيرة من بتلات الكركديه المجففة (ضبط حسب الذوق)

- 4 أكواب من الماء

- التحلية المفضلة (السكر، العسل شراب الصبار)

طريقة التحضير

- ابدأ بغلي 4 أكواب من الماء في غلاية أو قدر.

- أضف بتلات الكركديه؛ وبمجرد وصول الماء إلى درجة الغليان ارفعه عن النار وأضف بتلات الكركديه المجففة.

-دع البتلات تنقع لمدة 5-10 دقائق؛ كلما طالت مدة النقع أصبحت النكهة أقوى وأكثر إنعاشا.

-قم بتصفية الكركدية مباشرة في الأكواب لإزالة بتلات الكركديه.

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