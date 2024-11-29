فوائد اللفت.. واقي من السرطان ومفيد لصحة القلب والعظام

اللفت من الخضراوات الشهيرة في المطبخ المصري خاصة كمخلل والتي نضعها جانبي خلال وجبة الافطار لكن القليل ربما لا يعرف الفوائد العديدة للفت والتي تجعلك لا تستغنى عنه خلال وجباتك والتي يستعرضها لكم الموجز في التقرير التالي

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كشفت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن اللفت ينتمي إلى عائلة الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب والشهير بفوائد صحية كثيرة وقيمة غذائية عالية والتي تفيد الجسم كثيرا

فوائد رائعة لـ خضار اللفت

اللفت من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الهامة لصحة الجسم مثل فيتامين سي المضاد للأكسدة المقوي للمناعة والواقي للجسد

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كما يحتوي اللفت ايضًا على الياف غذائية، والتي لها فعالية في تحسين عملية الهضم وتعزيز، وصحة الجهاز الهضمي

البوتاسيوم: الفعال في تنظيم ضغط الدم وتقوية القلب

بالاضافة الى الكالسيوم وفيتامين ك :المفيد لصحة العظام وتخثر الدم

اهم الفوائد التي يجظى بها الجسم بسبب اللفت

اللفت من العناصر الغنية بالالياف الغذية والتي تعزز حركة الامعاء والقضاء على الامساك كما أن استهلاك الألياف يساعد في تعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم ويحد من خطر الإصابة بالقولون العصبي والتهابات الجهاز الهضمي.

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تحسين صحة القلب

البوتاسيوم المتواجد في اللفت يساهم في تنظيم ضغط الدم من خلال الحد من تأثير الصوديوم في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللفت على مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتعزيز صحة الأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تقوية الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، يساعد اللفت في تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات. فيتامين سي أيضًا يحفز إنتاج الكولاجين، مما يدعم صحة البشرة ويعزز التئام الجروح.

الوقاية من السرطان واللفت

تتكون الخضراوات الصليبية والذي من افراد هائلتها اللفت من مادة تحد من خطر الاصابة بالسرطان وهي مركبات الجلوكوسينولات خاصة سرطان القولون وسرطان الثدي

اللفت وتعزيزه على استقرار نسبة السكر في الدم

يساعد اللفت في تعزيز استجابة الجسم للأنسولين ويرجع الفضل الى احتواءه على الألياف والمركبات النباتية. مما يجعله خيارًا صحيًا ممتاز لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم.

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