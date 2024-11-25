10 فوائد مذهلة لـ قشر البرتقال.. أبرزها تبييض الأسنان وصد الحشرات

فوائد قشر البرتقال في الشتاء.. مع بدء موسم البرتقال ووفرته بكثرة في الشتاء، يبحث عدد كبير من المواطنين عن فوائده الصحية والجمالية بجانب كونه طعامًا مميزًا ولذيذًا.

ويعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C، الذي يعزز من مناعة الجسم ويحارب نزلات البرد التي تزداد في هذا الموسم، علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من قشر البرتقال، الذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وترطيبها في الطقس البارد، بالإضافة إلى تحسين الهضم وتنظيم مستويات الكولسترول.

فوائد قشر البرتقال

ويعتبر قشر البرتقال من المكونات الطبيعية التي تتميز بفوائد صحية وجمالية عديدة، خاصة في فصل الشتاء، في هذا الموسم البارد، يساهم قشر البرتقال في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الناتج عن الطقس البارد، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساعد في تعزيز صحة الجلد وتقويته، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقشر البرتقال أن يقدم فوائد صحية أخرى، مثل تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة، وفيما يلي يقدم موقع الموجز أبرز فوائد قشر البرتقال في فصل الشتاء وكيفية الاستفادة منه.

فوائد قشر البرتقال في الشتاء

فوائد قشر البرتقال في الشتاء

قشر البرتقال ليس فقط جزءًا مهملًا من الثمرة، بل يحتوي على فوائد صحية وجمالية متعددة، تجعله من العناصر الطبيعية المفيدة في فصل الشتاء. إليك بعض من أهم فوائده:

الحماية من خطر السرطان، لأنه غني بمركبات الفلافونويد والليمونين التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تكوّن الأورام السرطانية.



تقوية عضلة القلب، حيث يعزز الفلافونويد الموجود في قشر البرتقال صحة القلب ويقوي عضلة القلب.



تعزيز صحة الرئة، لاحتوائه على فيتامين C الذي يساعد في تطهير الرئتين وتقوية المناعة.

الحد من نزلات البرد، حيث يساعد قشر البرتقال في طرد البلغم ويقلل من الإصابة بالبرد والأنفلونزا بفضل فيتامين C.



تنظيم السكر في الدم، من خلال الألياف الموجودة في قشر البرتقال تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.



إنقاص الوزن، و المساعدة في حرق الدهون والشعور بالشبع لفترات أطول بسبب الألياف العالية.



تحسين الهضم، نظراً لأن الألياف تعمل على تعزيز عملية الهضم ويساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.



تعزيز صحة العين، وذلك لاحتواء مركبات قشر البرتقال على عناصر تحسن صحة العين والرؤية.



تبييض الأسنان، حيث يساعد قشر البرتقال في إزالة البقع وتبييض الأسنان بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

فوائد قشر البرتقال في الشتاء

استخدامات منزلية لقشر البرتقال

تطهير الثلاجة، حيث يمكن استخدام قشر البرتقال لتنقية الروائح الكريهة في الثلاجة.

تنظيف الأسطح الخشبية، و تنظيف وتلميع الأسطح الخشبية بشكل طبيعي.

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث يساعد قشر البرتقال في إزالة البقع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

إزالة الروائح الكريهة، فيمكنك وضع قشور البرتقال في جهاز التخلص من القمامة لتحسين الرائحة.

صد الحشرات، لانه يحتوي على الليمونين الذي يصد الحشرات مثل البعوض والذباب.

فوائد قشر البرتقال في الشتاء

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