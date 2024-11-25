فوائد مشروب السحلب الصحية وطريقة عمله بسهولة

خلال فصل الشتاء يسعى الكثير دائما الى البحث على الوصفات التي تبعث الشعور بالدفئ في الجسم اتقاء البرودة القارسة سواء كانت وجبات طعام او مشروبات ويساعدكم موقع الموجز في هذا الاطار مع طريقة مشروب السحلب بالقرفة الدافئ والذي سنكشف لكم عن كيفية تحضيره في السطور الاتية

اولا :مقادير السحلب بالقرفة

4معالق كبيرة من السحلب كوبان من الحليب كوب سكر واحد جوز الهند ملعقتان من القرفة

كيفية اعداد مشروب السحلب بالقرفة

اولا نقوم بغلي الحليب بعد خلطه بالسكر

في الخطوة التالية نضع المعالق الاربع الخاصة بالسحلب الى الخليط مع التقليب بحرص وبشكل جيد

ثم نستكمل في عملية مزج خليط الحليب وكوب السكر ومعالق السحلب الاربعة حتى تكتمل عملية الغليان للخليط

اخيرا ننهي عملية التحضير باضافة كمية من جوز الهتد وملعقتا القرفة الى الخليط

نقدمه في كؤؤس ونتمنى لكم الهناء والشفاء

أهم فوائد السحلب:

-يقوي السحلب من صحة وسلامة البشرة.

-ويعمل على طرد البلغم.

-ويعطي نضارة هائلة للبشرة.

-ويساعد على التخلص من الشعور بالقلق.

-ويعطي الجسم الدفئ الذي يحتاجه في تلك الأجواء.

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