طرق ترطيب بشرتك بأبسط المكونات وبدون جفاف في البشرة

يعاني الكثير من الرجال والنساء، طوال فصل الشتاء، من البشرة الجافة المتقشرة، وذلك بسبب برودة الجو وانخفاض معدل شرب المياه والسوائل وهذا يؤثر بالسلب على البشرة، لذا سيعرض لكم الموجز في هذا التقرير أهم الأطعمة التي تستعيد جمال بشرتك ورطوبتها في فصل الشتاء.

طرق ترطيب البشرة في فصل الشتاء

وبناءً على ما ذكره موقع «1Jthe health site»، أنه إذا سبق لك تجربة الكثير من منتجات العناية بالبشرة ومازلت تواجه صعوبة في حبس الرطوبة، فقد حان الوقت لكي تقوم بتقييم نظامك الغذائي لتحافظ علي رطوبة جسمك طوال فصل الشتاء، فتوجد أطعمة تعمل على حبس الرطوبة داخل جسمك، وتساعد البشرة والجلد أيضاً علي الإستمتاع برطوبة وملمس ناعم، وذلك دون الحاجة إلي وضع كريمات ومرطبات باهظة الثمن ويمكن أن تضر بشرتك علي المدي البعيد.

أهم الأطعمة التي تحافظ على رطوبة البشرة

البطاطا الحلوة

أولا البطاطا:

تعمل البطاطا على منح بشرتك توهجًا صحيًا وحمايتها أيضاً من الجفاف وحبس الرطوبة، وذلك بسبب وفرة فيتامين أ بها، كما تحتوي على فيتامين سي الذي يقوم بمكافحة نزلات البرد الشتوية وشفاء الجلد المؤلم والمتشقق.

وتعتبر مصدر جيد للمعادن الأخرى ومنها المنغنيز وفيتامين ب 6، والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الكميات المرتفعة من بيتا كاروتين في البطاطا الحلوة قد تعمل على إضافة لونًا مشرقاً لبشرتك، مما يمنحك مظهر أكثر صحة بشكل عام وتعزيز حاجز الحماية للبشرة.

فوائد الخيار

ثانياً الخيار:

يعتبر الخيار من الأطعمة الممتازة التي تساعد على ترطيب البشرة، حيث يعمل المحتوى العالي من العناصر الغذائية والماء المتواجد في الخيار على ترطيب البشرة، والتقليل من التورم والتهيج وتخفيف الألم الناتج عن الجفاف الشديد للبشرة.

وبالإضافة أيضاً إلى أن الخيار يحتوي على السيليكا وهو عنصر مهم للغاية للعضلات والأربطة والعظام والجسم، لذا، قم بإضافة خيارة واحدة إلى نظامك الغذائي المعتاد، ليس فقط من أجل الحصول على بشرة صحية ولكن أيضًا لجسم صحي.

ثمرة الأفواكادو

ثالثاً الأفوكادو:

تحتوي فاكهة الأفوكادو على مزيج من الدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات التي تجعله مصدرًا قويًا ومهما لجسمك من الداخل والخارج، كما تعتبر أيضاً مصدرًا رائعًا لأوميجا 3 التي يمكن أن تساعد على منع الحكة وتحسين ترطيب البشرة.

ويحتوي الأفوكاتو المرطب للبشرة على مضادات للشيخوخة، ويقوي إنتاج الكولاجين، ويعمل على حماية بشرتك من التلف التأكسدي، وإنه غذاء خارق رائع لإضافته إلى نظامك الغذائي وذلك لإصلاح مشاكل البشرة وترطيب خلايا الجلد وجعلها ناعمة ومرنة وصحية.

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