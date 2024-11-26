أسعار كريمات تفتيح البشرة الدهنية .. إليك قائمة بالاسماء

البشرة الدهنية غالبًا ما تعاني من ظهور البقع الداكنة والتصبغات، مما يؤثر على مظهرها العام.،وهناك العديد من الكريمات المخصصة لتفتيح البشرة الدهنية ومتاحة بأسعار مختلفة.

سيقدم لكِ موقع "الموجز" قائمة بأفضل كريمات تفتيح البشرة الدهنية مع ذكر أسعارها التقريبية.

قائمة بأفضل كريمات تفتيح البشرة الدهنية

- كريم ستارفيل

يحتوي على زيت شجرة الشاي المضادة للبكتيريا.

سعره 69 جنيها

كريم من ديسار

فيتامين سي وحمض الهيالورنيك

سعره 138 جنيها

- كريم واي مور

دواء حمض الساليسيليك والبانثينول والصبار

سعره 65 جنيها

- كريم ايفا بي وايت

بخلاصة الترمس وبروتينات اللبن

سعره 20.15 جنيهاً

كريم تفتيح البشرة الدهنية

- كريم فارماسيرز دبليو

4%من النيساميد

سعره 299 جنيهاً

كريمات تفتيح البشرة الدهنية

لذا فمن المهم المحافظة على البشرة الدهنية لأن لها مضاعفات مثل التجاعيد والبقع وآثار الحبوب والبثور السوداء وذلك يتسبب في الإحراج للعديد من الأشخاص، فعليك تجنب الشمس لأنها ستجعلك أكثر عرضة لزيادة هذه الإفرازات، مع اتباع كافة النصائح السابق ذكرها بالمتابعة مع الطبيب المختص لضمان النتيجة المطلوبة.

كريمات تفتيح البشره الدهنيه

طرق العناية بأنواع البشرة المختلفة

لكل نوع بشرة طريقة عناية مختلفة يجب اتباعها للمحافظة عليها من أية أعراض قد تؤثر عليها سلبًا، سنوضح فيما يلي كل نوع بشرة وكيفية الاعتناء بها بشكل تفصيلي.

1ـ البشرة الدهنية

تحتاج دائمًا البشر الدهنية للعناية والاهتمام، واستخدام المنتجات الخالية من الزيوت، غسل الوجه صباحًا ومساءً.

مع إمكانية استخدام غسول طبي يقلل من إفرازات الدهون، ووضع واقي الشمس (من الأفضل استخدام المنتجات الطبية باستشارة من الطبيب المختص أولًا منعًا لأية آثار جانبية).

2ـ البشرة الجافة

بينما بالنسبة للبشرة الجافة يُنصح بغسل الوجه مرتين في اليوم، مع ترطيب الجلد بمرطبات تناسب البشرة الجافة.

وكذلك تجنب العوامل الخارجية التي تؤدي إلى جفاف البشرة منها التعرض المباشر لأشعة الشمس تحديدًا بالأوقات الأشد سطوعًا، مع ضرورة استخدام روتين عناية للبشرة الجافة.

3ـ البشرة المختلطة

للبشرة المُختلطة يُنصح باستخدام روتين العناية الخاص بالبشرة المختلطة، بالإضافة إلى استخدام التونر لمسح البشرة، ووضع المرطبات المناسبة، وواستخدام واقي الشمس.

4ـ البشرة العادية

للمحافظة على البشرة العادية يجب اتباع نظام روتين صباحي ومسائي، بجانب استخدام مرطب وواقي الشمس.

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