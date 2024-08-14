إليك.. أسرع طريقة للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية في منزلك

تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يواجه الأشخاص مشاكل البشرة، وخاصة الفتيات أصحاب البشرة الدهنية، تعاني من ظهور الحبوب والمسام الواسعة، والأمر الذي يسبب تاثيرات على الشكل العام أمام الآخرين ويعرضهن للمواقف المحرجة، ولكن يمكن التصدي لهذه المشكلة باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة.

في ذات الصدد، يستعرض لكم موقع الموجز، أهم الحيل الطبيعية والفعالة للتغلب على مشاكل البشرة خلال موسم الصيف، وهي كما يلي:



روتين العناية بالبشرة الدهنية

التنظيف بالتونر:

التونر مهم للبشرة الدهنية لتوازن الحموضة وتقليص المسام.

يفضل استخدام تونر يحتوي على حمض الساليسيليك أو الويتش هازل للتحكم بالزيوت.



استخدام مرطب خفيف وخالي من الزيوت:

مهم للبشرة الدهنية للحفاظ على رطوبة البشرة دون زيادة الدهون.

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-كما ينصح باستعمال بعض المرطبات، وخاصة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، لمواجهة الحرارة الشديدة في الشمس.



استخدام واقي شمس خالي من الزيوت:

الأشعة فوق البنفسجية تزيد مشاكل البشرة الدهنية.

اختر واقي شمس خالي من الزيوت وغير لامع.

استخدم أوراق امتصاص الزيوت للتعامل مع اللمعان خلال اليوم

النظام الغذائي الصحي:

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

زيادة تناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بأوميغا 3

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