جفاف البشرة.. خطورة قلة شرب الماء في الشتاء

قلة شرب الماء في فصل الشتاء.. أثناء انخفاض درجات الحرارة في تلك الآونة والاستعداد لفصل الشتاء قد تجد نفسك تتناول كميات بسيطة من المياه في الطقس البارد، ولكن هل تعلم أن شرب الماء في الشتاء يعينك على البقاء دافئًا، ويساعدك أيضاً على الحفاظ على درجة حرارة جسمك.

لذا سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير مخاطر قلة شرب الماء في الشتاء.

شرب الماء

شرب الماء في فصل الشتاء

وبناءً على جمعية القلب الأمريكية " Heart"، يتكون جسم الإنسان من 70% من الماء، لذلك، فأنت بحاجة إلى الماء طوال العام وذلك للحفاظ على ترطيب جسمك وحالته الجيدة، ويصبح شرب الماء أمرًا غاية في الأهمية وخاصة خلال فصل الشتاء، حيث يفتقر الهواء إلى الرطوبة وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة وعديدة مثل عسر الهضم وإزالة السموم وما إلى ذلك، وقد أوضحت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يعين على تنظيم درجة حرارة الجسم وتجنب العدوى وتعزيز صحة العظام والحفاظ على صحتك العامة أيضاً، لذا، لا يمكنك التنازل عن تناولك اليومي من الماء.

إفتقار الجسم من الماء

الطقس البارد هذا يجعلك تتعرق بشكل أقل، لذلك نميل دائماً إلى تجاهل مدى أهمية ترطيب الجسم طوال فصل الشتاء، حين لا تشرب كمية كافية من الماء، يصبح جسمك عرضة للكثير من المشكلات الصحية.

ونحن عمومًا نتعرق بشكل أقل بكثير وذلك بسبب المناخ البارد خلال فصل الشتاء، لذلك، نميل إلى عدم إعطاء أهمية للترطيب في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة، ونتيجة لذلك، يعاني كثيرا الجسم من الحرمان من الماء وآثاره الضارة.

ويعد شرب الماء أمر حيوي من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حيث أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الهضم وتوازن الإلكتروليت وتنظيم الوزن وإزالة السموم وما إلى ذلك.

أسباب مهمة تجعلك تشرب الماء في فصل الشتاء

إليكم أهم الأسباب التي تدفعكم إلى البقاء رطبًا خلال فصل الشتاء:

حين لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن دافع العطش لديك سوف يضعف، ونتيجة لذلك، فإنك لا تدرك حالة الترطيب لديك، لذلك، يلزم أن تستهلك ما لا يقل عن 6 - 8 أكواب من الماء كل يوم وذلك بهدف تجنب هذه المشكلة.

السبب الرئيسي لجفاف البشرة والجلد بصفة عامة في فصل الشتاء هو الجفاف، حيث لا يمكن إلي فصل الشتاء الجاف الإحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي يترتب عليه فقدان غير محسوس للماء من الجلد حتى لو لم نتعرق كثيرًا.

زيادة نسبة التبول في هذا الفصل، هل تشعر دائماً بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد طوال فصل الشتاء؟ وذلك لأنك تميل إلى التعرق بشكل أقل في الشتاء، حيث يحاول جسمك تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال إخراج السوائل عبر الكلى - وهي الحالة المعروفة بإسم إدرار البول البارد.

طريقة محاربة الجفاف في فصل الشتاء

أولا تأكد من شرب كمية كافية من الماء من خلال ضبط التذكير على الهاتف مثلاً.

ـ وحاول أيضاً إضافة مشروبات أخرى مثل عصائر الفواكه كالبطيخ والحمضيات وغيرهم.

ـ ويميل الناس إلى الخلط بين الجوع والعطش، وينتهي بهم الأمر إلى تناول الأطعمة بشراهة والتي لا ينبغي لهم تناولها، لذا، اشرب الماء كثيراً أولاً قبل تناول أي شيء في المرة التالية التي تشعر فيها بالجوع.

ـ وإذا ظهرت علامات الجفاف على بشرتك، قومي بترطيبها جيدًا وشرب الكثير من الماء.

ـ وهذا سواء كان الشتاء أم لا، يلزم عليك شرب كمية كافية من الماء بانتظام لتجنب المضاعفات الكثيرة مثل الجفاف الذي قد يعرض صحتك للخطر الكبير.

شرب الماء في فصل الشتاء

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