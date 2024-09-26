الماء به سم قاتل!.. أخطر الشائعات التي واجهت مصر في السنوات الماضية

الشائعات أحد أسلحة حروب الجيل الخامس، والتي تسعى لهدم الدول، وإثارة البلبلة بين المواطنين، لاسيما التي تنال من مقدراتهم وأمنهم القومي، وقد شهدت مصر في الفترة ما بين 2014 حتى 2024 شائعات وأخبار كاذبة عدة، كان وراءها جماعات الشر، والتي استغلت مشكلات أبرزها في القطاع الاقتصادي، وآخرها إثارة أنباء حول انتشار الكوليرا في أسوان; بسبب تلوث الماء.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.

وشهدت انتشار الشائعات زيادة بأكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز الشائعات التي انتشرت في 2024، وكيف ردت الحكومة المصرية عليها...

الماء به سم قاتل من أسوان للقاهرة 2024

سيطرت حالة من القلق في الشارع المصري، بسبب ما حدث في محافظة أسوان، بعد وفاة عدد من الأشخاص بسبب مضاعفات متعلقة بأمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك السكتة القلبية والدورة الدموية .

وكان عدد الوفاة، خمسة حتى الآن، من بين العديد من السكان الذين تم نقلهم إلى أربعة مستشفيات في الأيام القليلة الماضية، بعد معاناتهم من مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والقيء والغثيان.

وفي 23 سبتمبر، ألقى وزير الصحة خالد عبد الغفار، عن ان سبب ما حدث في أسوان هي البكتيريا القولونية ، وهي مرض بكتيري يسببه تناول منتجات اللحوم المفرومة النيئة أو غير المطبوخة جيداً، والحليب الخام، وتلوث الخضروات بالبراز، مما ساهم في عدد من المشاكل الصحية التي آثرت على العديد الأشخاص في المحافظة.

وأضاف الوزير أن تحليل عينات المياه في أسوان أثبت أن مياه الشرب صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمدينة أسوان، أن "مصر لديها نظام لضمان سلامة كل قطرة مياه يستهلكها المواطنون".

وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من وصول فريق من المتخصصين من الوزارة إلى المحافظة الجنوبية للتحقيق فيما حدث.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبد الغفار، أنه "تم الكشف على المرضى المقيمين بالمستشفيات (بأسوان)، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم".

وقال إنه بعد «الفحوص الأولية لمحطات المياه والمنازل ثبت عدم وجود أي تغيير يتعلق بوجود بكتيريا أو تغير ميكروبيولوجي في محطات المياه».

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبد الغفار، أنه "تم الكشف على المرضى المقيمين بالمستشفيات (بأسوان)، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم".

وأشار إلى أنه بعد «الفحوص الأولية لمحطات المياه والمنازل ثبت عدم وجود أي تغيير يتعلق بوجود بكتيريا أو تغير ميكروبيولوجي في محطات المياه».

لما تقف شائعات تلوث المياة عند الجنوب في أسوان لكنها أمدت إلى ربوع محافظات جمهورية مصر العربية، وأصبح الماء به سم قاتل، ولكن سرعان ما نفت شركة مياه الشرب، صحة ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى من إشاعات حول تلوث مياه الشرب ، وأكدت الشركة فى بيان لها أن مياه الشرب آمنة وصالحة تماما للشرب ومطابقة للمواصفات وعلى مسئوليتها.

تعويم الجنيه الشائعة الأبرز بالشارع المصري 2024

ووفقًا لـ أخر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أبرز الشائعات التي تواجه المجتمع المصري، فإن عام 2023 شهد شائعات مرتبطة بالاقتصاد بنسبة 36.9%.

وتعد شائعة تعويم الجنية( تحرير سعر الصرف) هي الأبرز في الشارع المصري، حيث أنها تنتشر بين الحين والآخر، مما يثير قلق المواطنين. فهذه الشائعات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمواطن، وتتطلب من الجميع فهم أبعادها وتأثيرها.

تحرير سعر الصرف لم تكن مجرد شائعة تمر مرور الكرام، لكنها لها تأثير كبير على الاقتصاد والمواطنين، لذلك يجب التعامل معها بحذر ووعي.

إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية 2024

حظيت الشائعات المتعلقة بقطاع التموين بنسبة انتشار واسعة في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، وصعدت بنسبة كبيرة، حيث أن شائعات التموين في الفترة ما بين عام 2020 حتى عام 2023، وصلت 5.2%، وبلغت ذروتها خلال عام 2021 لتصل نسبة الشائعات 30.3℅ لتكون هي في المرتبة الثانية بعد شائعات الصحة والتي كانت بنسبة 42.3%، لتتراجع بشكل كبير في عام 2021 لتصبح 21.5%.

ودائما ما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخليةبنفي ما يتردد حول إلغاء دعم الخبز، بشكل قاطع، مؤكدةً استمرار صرف الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية دون أي تغيير.

كما تؤكد الحكومة مرارًا وتكرارًا على استمرار تقديم الدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

حظر استيراد السلع 2023

كانت هذه هي الشائعة الأبرز في عام 2023، حيث تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع "شركة مصر للطيران".

كما تشمل الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضاً، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

تخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 2023

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، انتشرت شائعات حول إجراءات تقشفية قد تتخذها الحكومة، من بينها تقليص المخصصات المالية للمعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة". هذه الشائعات، التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية، زادت من حالة القلق لدى المواطنين."

أخطر 6 شائعات واجهتها مصر فى 2022

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حجم هائل من الشائعات التي انتشرت خلال عام 2022، والتي شملت جوانب حيوية من حياة المواطنين، بدءًا من الصحة والاقتصاد وصولاً إلى الخدمات العامة.

ومن أبرز هذه الشائعات، تلك التي تتعلق بإلغاء دعم الخبز، وانتشار الأمراض والأوبئة، وتداول أدوية مغشوشة، ووقوع حوادث اختناق بسبب الغاز، وانتشار مبيدات زراعية ضارة.

كما تضمنت الشائعات أخباراً غريبة وعجيبة، مثل منع الأطفال من دخول المساجد، وبيع الآثار المصرية، وفرض رسوم على طلاب الجامعات، وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة."

الشائعات واحده من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها، لذلك يجب على المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على حياتهم الاقتصادية.

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