أيدٍ ناعمة وأظافر قوية.. خطوات أساسية للعناية باليدين والأظافر

العناية باليدين والأظافر.. مع قدوم فصل الشتاء، تعاني الأظافر واليدين، من الجفاف والتشقق بسبب برودة الطقس والرياح الجافة، مما يؤدي إلى فقدان الترطيب الطبيعي، وهذه الظروف تجعل البشرة تتعرض للتقشر والتشقق، بينما تصبح الأظافر هشة وقابلة للتكسر، لذلك، من الضروري اتباع روتين عناية خاص للحفاظ على يديك وأظافرك ناعمة وقوية طوال الشتاء.

تعتبر اليدين والأظافر من أبرز علامات الجمال والاهتمام بالنظافة الشخصية، ومن المهم العناية بهما للحفاظ على صحتهما وجمالهما، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي أهم النصائح والخطوات العناية باليدين والأظافر خلال فصل الشتاء.

العناية باليدين والأظافر

أبسط طرق العناية باليدين والأظافر

الأيدي والأظافر هما من أكثر الأجزاء في الجسم التي تُغفل في روتين العناية بالبشرة، ولأن مظهر اليدين والأظافر قد يتأثر بسهولة بالجفاف والتلف، من المهم التعرف على الروتين الأنسب لتفادي مشاكل مثل الجفاف، الإسمرار، أو البهتان، و تحديد المشكلة الأساسية يساعد في اختيار الطريقة الأنسب للعناية بهما.

كيفية العناية باليدين الجافة

الترطيب هو الأساس، فالترطيب هو الخطوة الأولى والأهم للحفاظ على صحة اليدين، استخدمي كريم مرطب أو لوشن عالي الجودة عدة مرات يوميًا، خاصةً قبل النوم، لكي تحتفظ بشرتك برطوبتها، يمكنك أيضًا استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي لتحضير كريم مرطب منزلي يناسبك.

حماية اليدين، إذا كنتِ تعرضين يديك للماء بشكل متكرر، مثلما يحدث أثناء غسل الأطباق، فارتدي قفازات لحماية يديك من الجفاف وتجريدها من الزيوت الطبيعية.

العناية باليدين والأظافر

العناية باليدين قبل النوم

ترطيب اليدين قبل النوم يُعد أمرًا ضروريًا لأنه يساعد البشرة على التعافي من العوامل البيئية الضارة طوال اليوم، دهن يديك بكريم مرطب يحتوي على مكونات مثل الفازلين ثم ارتداء قفازات ليلية يساعد على امتصاص الترطيب بشكل كامل وتوفير يدين ناعمتين عند الاستيقاظ.

كيف تعتنين بتفتيح يديك؟

إذا كنتِ تسعين لتفتيح بشرة يديك، اختاري كريمات مرطبة تحتوي على مكونات تساعد في التفتيح، يمكن أيضًا الاعتماد على المكونات الطبيعية مثل:

الزبادي: ضعي ملعقة صغيرة من الزبادي على يديكِ واتركيها حتى تجف، ثم اشطفيها بماء دافئ.

الليمون: افركي بضع قطرات من عصير الليمون على يديكِ واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسلها.

البطاطس: غنية بمركب الكاتيكوليز الذي يساعد على تفتيح البشرة، دلكي يديك بها مرتين أسبوعيًا.

العناية باليدين والأظافر

ماسك الأفوكادو للعناية باليدين

من أجل تغذية وتفتيح بشرة اليدين، يمكن استخدام ماسك الأفوكادو الشهري:

المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

الطريقة:

قشري ثمرة الأفوكادو وامزجي جميع المكونات في الخلاط.

ضعي المزيج على يديكِ واتركيه من 10 إلى 20 دقيقة.

اشطفي الماسك جيدًا واتبعيه بكريم مرطب.

العناية باليدين والأظافر

كيفية العناية بالأظافر وتطويلها

الأظافر الجميلة تضيف لمسة من الجمال والجاذبية. لذلك، احرصي على:

الحفاظ على أظافرك جافة ونظيفة لمنع تراكم البكتيريا.

ارتداء قفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية أو غسل الأطباق.

قص أظافرك بشكل مستقيم باستخدام مقص أظافر حاد، ثم قومي بتشكيل الأطراف.

الترطيب المستمر للأظافر باستخدام مرطب مناسب.

استخدام مقوي الأظافر وتناول البيوتين لتقوية الأظافر الضعيفة.

العناية باليدين والأظافر

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