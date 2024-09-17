كيفية معرفة نوع البشرة.. خطوة بخطوة وكيفية اختيار روتين العناية المثالي

كيفية معرفة نوع البشرة.. عندما تعرفين نوع بشرتكِ، تستطيعين اختيار المنتجات المناسبة التي تلبي احتياجاتها بشكل دقيق. فمثلاً، المنتجات المخصصة للبشرة الدهنية تختلف عن تلك المخصصة للبشرة الجافة، باستخدام المنتجات المناسبة.

كيفية معرفة نوع البشرة

يقدم لكم موقع الموجز، كيفية معرفة نوع البشرة، فمن خلال اختيار المنتجات المناسبة، لن تضيعي وقتكِ ومجهودكِ في تجربة منتجات لا تناسب بشرتكِ.

كيفية معرفة نوع البشرة

ما هي أنواع البشرة الخمسة الأساسية؟

يمكن القول إن نوع بشرتك هو أهم عامل يجب مراعاته عند بناء روتين للعناية بالبشرة . هناك خمسة أنواع رئيسية للبشرة - الدهنية والعادية والمختلطة والجافة والحساسة - ولكل منها مجموعة خاصة بها من الفوائد والتحديات.

في حين يحتاج الجميع إلى الأساسيات كـ المنظف والمرطب وعامل الحماية من الشمس ، فإن أفضل التركيبات لكل نوع من أنواع البشرة يمكن أن تختلف بشكل كبير.

لذلك سنقدم لكي ملخصًا سريعًا لكل نوع.

البشرة الدهنية : تتميز البشرة الدهنية بإنتاج أعلى من المتوسط ​​من الزهم، وهو الزيت الطبيعي للبشرة. يمكن أن يؤدي هذا الزيت الزائد إلى جعل البشرة تبدو لامعة أو دهنية وغالبًا ما تكون مصحوبة بمشاكل جلدية مثل الرؤوس السوداء والمسام الواسعة.

البشرة الجافة : البشرة الجافة هي عكس البشرة الدهنية، فهي البشرة التي لا تحتوي على ما يكفي من الزيوت. قد تبدو باهتة أو مشدودة، في حين أن الجفاف الشديد قد يتسبب في تشقق الجلد أو تقشره. أحيانًا ما يتم استخدام البشرة الجافة والبشرة المجففة بالتبادل، لكنهما ليسا نفس الشيء، فالجفاف هو نقص المياه، ويمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، بغض النظر عن نوع البشرة.

البشرة المختلطة : نُعرِّف البشرة المختلطة بأنها البشرة التي تظهر اثنتين أو أكثر من السمات المميزة - مثل الجفاف والدهنية - في مناطق مختلفة. في كثير من الأحيان، يكون لدى الأشخاص ذوي البشرة المختلطة منطقة T (الجبهة والأنف والذقن) أكثر دهنية، بينما تكون خدودهم أكثر جفافًا.

البشرة الحساسة : تتميز البشرة الحساسة بحساسية شديدة تجاه العوامل المسببة للتوتر، بما في ذلك بعض منتجات العناية بالبشرة. يمكن أن تتفاوت درجات الحساسية: يعاني بعض الأشخاص من تهيج خفيف فقط عند التعرض للعوامل المسببة للتوتر، بينما يعاني آخرون من الاحمرار والحكة وعدم الراحة بانتظام. ومع ذلك، لا تكون الحساسية مرئية دائمًا - في بعض الأحيان، يتعلق الأمر فقط بكيفية شعور الجلد.

كيفية معرفة نوع البشرة

البشرة العادية : في حين أننا نؤكد أن كل أنواع البشرة طبيعية، إلا أنه في العناية بالبشرة، يشير مصطلح البشرة العادية على وجه التحديد إلى البشرة المتوازنة والتي لا تعاني من مشاكل جلدية مستمرة .

كيفية تحديد نوع بشرتك

الآن بعد أن تعرفتي على أنواع البشرة المختلفة، يمكنك البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد نوع بشرتك.

اختبار المنديل: اغسلي وجهكِ وجففيه، ثم ضعي منديل ورقي على وجهكِ بعد ساعة. إذا التصقت قطرات دهنية بالمنديل، فبشرتكِ دهنية أو مختلطة.

اختبار الشد: قرصي بشرتكِ بلطف. إذا عادت إلى طبيعتها بسرعة، فبشرتكِ دهنية. أما إذا بقيت آثار القرصة لفترة، فبشرتكِ جافة أو مختلطة.

ملاحظة مظهر بشرتكِ: لاحظي مظهر بشرتكِ طوال اليوم. هل هي لامعة؟ هل تشعرين بالشد؟ هل تظهر عليها الحبوب أو البثور؟

استشارة خبير: يمكنكِ استشارة طبيب جلدية أو أخصائي بشرة لتحديد نوع بشرتكِ بدقة.

نصائح للعناية ببشرتكِ بعد معرفة نوعها

البشرة الدهنية: استخدمي منظفات خالية من الزيوت، ومرطبات خفيفة غير دهنية.

البشرة الجافة: استخدمي منظفات لطيفة ومرطبات غنية بالزيوت الطبيعية.

البشرة المختلطة: استخدمي منتجات مختلفة لكل منطقة من وجهكِ، منتجات خفيفة للمنطقة الدهنية ومرطبات غنية للمنطقة الجافة.

البشرة الحساسة: اختاري منتجات خالية من العطور والألوان الصناعية، وقومي باختبارها على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامها على الوجه بالكامل.

كيفية معرفة نوع البشرة

نصائح عامة للعناية بالبشرة

التنظيف اليومي: اغسلي وجهكِ مرتين يوميًا بمنظف لطيف.

ترطيب البشرة: استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتكِ.

الحماية من الشمس: استخدمي واقي شمس يوميًا.

تناول غذاء صحي: الغذاء الصحي يؤثر بشكل كبير على صحة البشرة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم يساعد على تجديد خلايا البشرة.

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