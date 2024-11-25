ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالماء البارد في الشتاء؟

فكرة الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء البارد تحديًا للكثيرين، ولكنها في الوقت نفسه تحمل العديد من الفوائد الصحية المحتملة، ويكشف لنا “"موقع الموجز" ما يحدث لجسمك عندما تقرر تجربة هذا النوع من الاستحمام.

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء؟



مع بداية فصل الشتاء يبدأ العديد من الأشخاص في استخدام السخانات، يفضل معظم الأشخاص الاستحمام الدافئ خلال فصل الشتاء، وقد يبدو الاستحمام البارد في الشتاء أمرًا صعباً على الجميع.

الإستحمام بالماء البارد

ولكن من علم الفوائد الصحية له فقد يكون الماء الساخن غير موجود في حياتنا اليومية، وفي حين أن البرد قد يبدو غير مريح في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يحسن صحتك العامة عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وتحسين المناعة، وحتى رفع مزاجك.

يساعد الاستحمام البارد أيضًا في تعافي العضلات وتحسين صحة الجلد والشعر وإدارة التوتر بشكل أفضل، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لعملية التمثيل الغذائي والمرونة العقلية، وتتمثل الفوائد للاستحمام بالماء البارد في الآتي:

تحسين الدورة الدموية

التعرض للماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، وهذا يعزز توصيل الأوكسجين والمواد المغذية، وبالتالي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

تعزيز الحصانة

يساعد الاستحمام بالماء البارد بانتظام في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالعدوى والأمراض.

زيادة اليقظة

تزيد صدمة الماء البارد من معدل ضربات القلب والتنفس، مما يؤدي إلى زيادة فورية في الطاقة وتحسين الوضوح العقلي، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

تعافي أسرع للعضلات

الاستحمام بالماء البارد يقلل من التهاب العضلات وألمها عن طريق خفض درجة حرارة الأنسجة وتضييق الأوعية الدموية مما يساعد على طرد السموم.

تحسين صحة الجلد والشعر

الماء البارد يشد المسام ويقلل الزيوت ويمنع ظهور حب الشباب، كما أنه يقوي الشعر عن طريق تنعيم بصيلات الشعر مما يقلل من التقصف ويزيد من لمعانه.

الحد من التوتر

التعرض للبرد ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي ويزيد من مستويات الإندورفين مما يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب.

تعزيز إنتاج الهرمونات

بالنسبة للرجال، يمكن للاستحمام البارد أن يزيد مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق تحسين وظيفة الخصية، بينما بالنسبة للنساء، يمكن أن يوازنوا الدورات الهرمونية عن طريق تقليل الاختلالات الهرمونية المرتبطة بالتوتر.

يعزز عملية التمثيل الغذائي



التعرض لدرجات الحرارة الباردة ينشط الدهون البنية وهي نوع من الدهون التي تولد الحرارة عن طريق حرق السعرات الحرارية، وهذا يمكن أن يدعم فقدان الوزن والصحة الأيضية.

تعزيز قوة الإرادة

التحدي العقلي المتمثل في تحمل الماء البارد يبني الانضباط والمرونة، وبالتالي تحسين قدرتك على التعامل مع الانزعاج والتوتر في مجالات أخرى من الحياة.

انخفاض الالتهاب

العلاج بالماء البارد يقلل الالتهاب عن طريق إبطاء تدفق الدم إلى المناطق الملتهبة مما قد يفيد أولئك الذين يعانون من الألم المزمن أو التهاب المفاصل.

تحسين النوم

يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا يشير إلى الجسم لإنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم. يساعدك هذا على الحصول على راحة أعمق وأكثر تعافيًا.

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