أضرار عديدة وخطيرة تجهلها عن شرب الشاي الأخضر بكثرة

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل أنواع الأعشاب التى ينصح بها الأطباء وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والتخلص من الوزن الزائد ولكن في بعض الأحيان ينتج عنه أضرار خطيرة، لذا، سيرصد لكم الموجز في السطور التالية أهم المعلومات عن الشاي الأخضر.

وبناءً على ما جاء فى موقع “ هيلث” نعرض لكم أهم أضرار الشاي الأخضر ومتى تحدث وماهي الكمية المناسبة منه يومياً.

الشاي الأخضر

وقت التعرض لأضرار الشاي الأخضر

يعد تناول ما يصل إلى ثمانية أكواب من الشاي الأخضر يوميًا آمنًا، حيث يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر (8 أونصات) على 30 إلي 50 مليجرامًا من الكافيين، وتحذر إدارة الغذاء والدواء من تناول أكثر من 400 مليجرام من الكافيين في اليوم، حيث أن بعض الأشخاص يكونوا أكثر حساسية للكافيين من غيرهم.

أضرار الشاي الأخضر للسيدات

إتضح أنه لايشترط تناول 8 أكواب لمعاناة النساء من أضرار الشاي الأخضر، بل ويمكن أن تحدث أيضاً من أى كمية بسيطة طوال فترتى الحمل والرضاعة حيث يرفع من خطر حدوث عيوب خلقية للأجنة كما أن الكافيين يمكن أن ينتقل خلال الرضاعة عبر حليب الثدي لذا يلزم استشارة الطبيب أولا.

وتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت حاملاً أو مرضعة، حيث قد ينصحك بشرب أقل من الشاي الأخضر بحيث لاتزيد نسبة الكافيين لديكي عن 300 مليجرام.

أهم تلك الأضرار

قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الشاي الأخضر إلى إرتفاع نسبة الكافيين فى الدم مما يؤدي ذلك إلى حدوث الكثير من الآثار الجانبية مثل:



1- قلق مستمر بدون سبب

-التوتر الزائد.

-الشعور بالحزن والاكتئاب.

-الصداع غير المبرر.

-الأرق خاصة حين تناول الشاي

الأخضر فى المساء.

2- صعوبة الدخول فى النوم

-اضطرابات النوم والإستيقاظ المتكرر فى الليل.

-والغثيان غير المبرر خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

-وأيضاً زيادة معدل ضربات القلب بشكل سريع.

-وبالإضافة إلي اضطراب في المعدة شديدة.

وقد تتفاعل الجرعات المرتفعة من الشاي الأخضر مع بعض الأدوية، وبما في ذلك تلك التي تعالج مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من قلة حدوث ذلك، فقد ربطت الأبحاث بين مشاكل الكبد ومنتجات الشاي أيضاً، وخاصة مستخلص الشاي الأخضر.

أضرار الشاي الأخضر

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