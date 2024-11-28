القرنفل وقدرته الساحرة في شفاء امراض عديدة اكتشفها الان

القرنفل من الاعشاب الشهيره برائحتها العطرية الرائعة وكفائته كعشب من الاعشاب والنباتات الطبية المفيدة لصحة الانسان وسيقدم لكم الان موقع الموجز فوائده المتنوعة لاعضاء عديدة داخل جسم الانسان

اهم العناصر الغذائية في القرنفل

القرنفل غني بالالياف والمعادن والفيتامينات مما يجعله اضافة رائعة الى مكونات طعامك للحصول على قيمة غذائية مميزة حيث انه مجرد ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل تحتوي على كمية من المنجنيز والكربوهيدرات المفيدة لصحة الجسم بالاضافة البلى المغنسيوم والكالسيوم ويعرف الاخير بمدى فعاليته في صحة العظام والاسنان

القرنفل ومضادات الاكسدة

القرنفل ممتلئ بمضادات الاكسدة المفيدة لصحة القلب ويمنع تدهور الاوضاع بالنسبة الى اصحاب مرض ضغط الدم وهذا لاحتوى اقرفة على الاوجينول والذي يعتبر مركب طبيعي كمضاد للاكسدة ويمتلك ايضا فيتامين ج الفعال في تحييد الجذور الحرة

القرنفل واقي من السرطان

اكتشف العلماء ان الاجينول يتمتع بمواد له قدرة فعالة في الوقابة من خطر مرض السرطان حيث انه يقوم برفع معدل موت خلايا السرطان الخبيثة بنسبة تصل الى 80 % وهذا طبقا لدراسات معملية اجريت على زيت القرنفل مع سرطان المرئ وسرطان عنق الرحم

القرنفل مضاد للبكتريا ومزيل لرائحة الفم الكريهة

يحد القرنفل من احتماليات الاصابة بامراض اللثة كما يعطي للفم رائحة منعشة لمدة طويلة خلال اليوم بالاضافة الى قدرته على التخلص من البكتريا الضارة للجسم والتي تسبب امراضا كالتشنجات والاسهال

القرنفل وصحة الجهاز الهضمي

يساهم ايضا القرنفل في علاج قرحة المعدة التي تصيب الجهاز الهضمي حبث تكشف الدراسات أن استعمال المستخلص والزيت يزيد من إنتاج المخاط المعدي، ويعمل هذا المخاط كحاجز، ويساعد على منع تآكل بطانة المعدة من الأحماض الهضمية

بالاضافة الى فعاليته مع الانتفاخ وعسر الهضم ومشاكل الامعاء

فوائد القرنفل لمرضى السكري

كشفت الدراسات الطبية عن فعالية القرنفل في تثبيت معدل السكر في الدم ورفع معدل امتصاصه من قبل الخلايا وتعزيز نسبة افراز مادة الانسولين وتعزيز وظائف الخلايا المنتجة لها وتلك نتيجة من النتائج التي ستنتج عن مضغ القرنفل على الريق في الصباح الباكر

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