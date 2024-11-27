مشروبات رائعة لتهدئة الكحة والتهاب الحلق والسعال.. منها ماء بالملح وحليب بالكركم

الكحة والسعال والتهاب الحلق.. يبحث الكثير في هذا الوقت البارد عن مشروبات مهدئة للكحة ومعالجة إلتهاب الحلق، حيث أن يصحب دخول فصل الشتاء زيادة إنتشار نزلات البرد والإنفلونزا، وتعد الكحة والتهاب الحلق من أكثر الأعراض المزعجة التي يعاني منها العديد من الكبار والصغار، وهذا سيعرضه الموجز السطور التالية.

الكحة والتهاب الحلق

وعلى الرغم من إتاحة الكثير من الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج هذه الأعراض، إلا أن المشروبات الطبيعية أثبتت فعاليتها الكبيرة كعلاجات مهدئة وآمنة للأعصاب، وخاصة لمن يفضلون الحلول الطبيعية ليبتعدوا عن الآثار الجانبية للأدوية.

وأوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه من الممكن للمشروبات الطبيعية أن تكون جزءًا فعالًا من خطة علاج الكحة والتهاب الحلق.

مشروبات مهمة لعلاج الكحة والتهاب الحلق

- الشاي بالعسل والليمون:

يعد الشاي بالعسل والليمون من أكثر المشروبات الطبيعية فعالية لعلاج الكحة والتهاب الحلق.

- مشروب الزنجبيل بالعسل:

يعرف الزنجبيل بخصائصه الكثيرة المضادة للالتهابات والبكتيريا، وهو علاج طبيعي مثالي للكحة والتهاب الحلق.

- شاي البابونج:

يعتبر البابونج نبات عشبي له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات.

- مشروب الكركم بالحليب (الحليب الذهبي):

الكركم هو أحد المكونات الطبيعية المهمة المضادة للأكسدة والالتهابات.

- مغلي النعناع:

النعناع يحتوي على مادة المنثول التي تعمل كملطف للحلق ومهدئ للسعال.

- مشروب القرفة والعسل:

تعد القرفة من الأعشاب التي بخصائصها المضادة للبكتيريا والمهدئة للجهاز التنفسي.

- ماء دافئ مع الملح:

وعلى الرغم من بساطة هذا المشروب، إلا أن الغرغرة بالماء الدافئ الممزوج بالملح تُعد من أكثر الطرق فاعلية لتخفيف ألم الحلق.

- شاي الينسون:

الينسون معروف بخصائصه المهدئة للكحة والتي تساعد على التخلص من البلغم.

- عصير البرتقال الدافئ:

البرتقال ليس مشروبًا شائعًا أثناء الحديث عن علاج الكحة، لكنه مفيد عند تقديمه دافئاً.

- شاي الميرمية:

يعتبر الميرمية نبات عشبي يستخدم تقليديًا لعلاج التهابات الحلق.

نصائح مهمة

-شرب السوائل الدافئة بانتظام يعمل على ترطيب الحلق وتقليل التهيج.

-وتجنب المشروبات الباردة أو الغازية التي قد تقوي من حدة الكحة.

-ويفضل استخدام العسل الطبيعي لتعزيز الفوائد.

-ويجب الحرص على الراحة والنوم الكافي لتعزيز الجهاز المناعي.

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