كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟.. نصائح للحفاظ على بشرة مشدودة

تجاعيد الوجه .. تعتبر تجاعيد الوجه، من أبرز علامات التقدم في السن، وهي من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، خاصة النساء، اللواتي يسعين للحفاظ على بشرة ناعمة ومشدودة لأطول فترة ممكنة.

مع مرور الوقت، تبدأ البشرة في فقدان مرونتها وحيويتها نتيجة العوامل البيئية والتغيرات الطبيعية في الجسم، ولكن هل من الممكن مكافحة ظهور التجاعيد والحفاظ على بشرة مشدودة.

ينشر موقع “الموجز ”، فيما يلي مجموعة من النصائح الفعالة لكي تعلمي كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟ ، وكيفية الحفاظ على مرونة البشرة وشبابها لفترة أطول.

تجاعيد الوجه

كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟

تجنبي أشعة الشمس، فأحد الأسباب الرئيسية لتسريع ظهور التجاعيد هو التعرض لأشعة الشمس الضارة، و لحماية بشرتك من آثار الشمس السلبية، يجب عليكِ وضع واقي شمس يومياً، حتى وإن كنتِ ستخرجين لفترة قصيرة فقط، حيث يحمي الواقي من الشمس البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسرع من ظهور التجاعيد وتحافظ على صحة الجلد.

ترطيب البشرة، فالحفاظ على رطوبة البشرة أمر ضروري لمنع ظهور التجاعيد، و يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية على الجلد، مثل المواد العطرية التي قد تسبب تهيجاً، و احرصي على استخدام مرطبات تحتوي على مكونات مثل السراميد التي تجدد البشرة وتحافظ على مرونتها.

السيطرة على السكر والكربوهيدرات، فالنظام الغذائي له تأثير كبير على صحة البشرة، فالأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، مما يسبب التهابات تؤثر على البشرة، لذا، من الأفضل تقليل تناول هذه الأطعمة للحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة.

الهواء النقي، فالتعرض للهواء النقي له تأثير إيجابي على صحة البشرة، وحاولي الجلوس في أماكن مفتوحة وهادئة، بعيداً عن تلوث الهواء الناتج عن العوادم والملوثات، فالهواء النقي يساعد في تحسين الدورة الدموية ويمد البشرة بالأوكسجين الذي يعزز صحة الجلد.

تحسين روتين النوم، فالنوم الجيد أساسي للبشرة المشرقة، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يسبب الإجهاد الذي ينعكس على البشرة، و تأكدي من الحصول على 6-8 ساعات من النوم كل ليلة، واتبعي روتيناً منتظماً للنوم والاستيقاظ للحفاظ على بشرتك منتعشة ومشرقة.

محاربة تجاعيد الوجه

خلطات طبيعية للتخلص من التجاعيد وشد البشرة

خلطة العسل وزبدة الشيا

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة من زبدة الشيا مع ملعقة من عسل النحل جيدًا حتى يمتزجا تمامًا.

وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟

الفوائد:

تعمل زبدة الشيا على إزالة التجاعيد وتمنح البشرة الترطيب والنعومة، بينما يساعد العسل على مكافحة علامات التقدم في السن، ويمكنكِ استخدام هذه الخلطة مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج فعّالة.

خلطة النشا وبياض البيض للقضاء على تجاعيد الوجه

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

بعد تنظيف الوجه جيدًا، اخلطي بياض البيضة مع ملعقة من النشا حتى يمتزجا بشكل كامل.

افردي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

يساعد بياض البيض على شد البشرة وتقليل الترهل، بينما يعمل النشا على تجديد خلايا البشرة ومحاربة التجاعيد الدقيقة. يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟

خلطة العسل والخيار لمحاربة تجاعيد الوجه

المكونات:

ثمرة خيار.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

قومي بهرس ثمرة الخيار وضيفي إليها ملعقة من العسل. اخلطيهم جيدًا في الخلاط الكهربائي.

ضعي الخليط على وجهك ورقبتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

الفوائد:

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساهم في ترطيب البشرة وتوحيد لونها، بينما يعمل الخيار على تهدئة البشرة وتقليل التورم. كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

كيف تحاربين تجاعيد الوجه؟

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