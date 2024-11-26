فوائد مذهلة عن الهوت شوكليت.. اكتشفها الآن

الهوت شوكليت.. يعد المشروب الشتوي اللذيذ والدافئ الذي اعتاد الكثيرين تحضيره من اجل استمداد الدفئ خلال فترة الشتاء البارد.

وبناءً على ذلك ينشر لكم الموجز خلال التقرير التالي أهم فوائده وذلك طبقا لكلمات الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.

فوائد الهوت شوكليت

ومن الفوائد الهامة لهذا المشروب الدافئ والتي استهلتها بانه من الافضل عدم اضافة السكر اليه للحصول على كافة العناصر المفيدة وقد كشفت عن الاهمية الشديدة لتناول هذا المشروب الدافئ لعناصره المفيدة والصحية لجسم الانسان مؤكدة على انه يفضل استخدام الكاكاو الخام لقلة السعرات الحرارية به والتخلي عن الكاكاو المحلى او الجاهز الذي يضاف اليه سكريات مصنعة التي تؤذي صحة المرء.

فوائد الهوت شوكليت

تحتوى المادة التي يعد منها الهوت شوكليت وهي الكاكاو الخام على مضادات الاكسدة مما يعزز عملية التخلص من الخلايا الفاسدة ورفع معدل التركيز وخصوصا للاطفال مما يرفع من درجة كفائتهم في تحصيل المعلومات الدراسية والقيام بانشطة الذكاء المتنوعة

يحتوي ايضا البودر الذي يعد منه الهوت شوكليت على نسب مرتفعة

الفلافونويدات

وهي مكملات غذائية مهمة تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعدل من درجة انتشاره في الجسم

خاصة القلب والعقل كما يعمل على جعل الشرايين والاوعية الدموية تسترخي من النشاط الزائد مما يجعله مفيدا لمرضى القلب والمصابين بمشاكل في الدماغ

واللبن من العناصر الاساسية لصنع الهوت شوكليت مما يجعله يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم المفيدة للعظام والعضلات والاسنان وبشكل اسنان الاطفال اللبنية

عدد المرات الذي يجب شرب بها الهوت شوكليت

ووفقا لاخصائية التغذية نهلة عبد الوهاب تستطيع شرب الهوت شوكليت لمرة واحدة خلال اليوم

مع عدم الاكثار عن ذلك خلال اليوم تحديدا اذا تم تحليته بالسكر الابيض وكمية من العسل وان كان لا بد من العسل فملعقة واحدة لا غير من الحجم الصغير

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