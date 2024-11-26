سعر الكتكوت الأبيض اليوم.. وصل لكام النهاردة

كشفت بورصة الدواجن عن آخر تحديث بشأن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024، والذي شهد تحديثاً جديداً.

ويتابع قطاع كبير من التجار والمواطنين في جميع الطبقات والمناطق أسعار الكتاكيت داخل البورصة وفي الأسواق أيضاً، لما لها من تأثير قوي على أسعار الفراخ والبيض بكافة أنواعه بعد دورة التربية.

لذا سيرصد لكم موقعنا الموجز في النقاط التالية سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء.

سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن

تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 37 إلى 33 جنيهاً للكتكوت الأبيض الواحد، وفي حين وصل متوسط سعر الكتكوت الأبيض قطعان إلى 25 جنيهاً في تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن والكتاكيت

أسعار الكتاكيت اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 إلى 20 جنيهًا.

- وتراوح أيضاً سعر الكتكوت الساسو بيور بين 18 إلى 22 جنيهًا.

- وسجل سعر الكتكوت الجيل الثاني من 14 إلى 15 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم من 17 إلى 18 جنيهًا.

- ووصل سعر الكتكوت البلدي اليوم إلى 6 و 6.50 جنيه.

- وسجل سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر الكتكوت الأهالي اليوم ما بين 23 و25 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الكتكوت الشركات اليوم ما بين مبلغ 27 و30 جنيهًا

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء زيادة جديدة في بورصة الدواجن والمحلات التجارية، حيث يتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 40 و42 جنيهًا.

وسعر الفراخ الساسو 84 جنيهًا للكيلو بسعر الجملة.

وسعر البيع للمستهلك: 90 جنيهًا للكيلو.

وسعر الفراخ الأمهات 63 جنيهًا للكيلو بسعر الجملة.

وسعر البيع للمستهلك: 75 جنيهًا للكيلو.

وسعر الفراخ البلدي 118 جنيهًا للكيلو بسعر الجملة.

وسعر البيع للمستهلك: 128 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

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