تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم وتحول في سعر البيض والكتاكيت

شهدت بورصة الدواجن إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين، وأيضًا في أسعار البيض والفراخ في بعض من الإستقرار اليوم 25 نوفمبر 2024، وهذا عن طريق بورصة الدواجن والأسواق، وقد يتساءل الكثير من المواطنين والتجار عن أسعار البيض والفراخ يومياً، لأن أسعارهم ليست ثابتة أبدا وكل يوم لديها سعر مختلف عن اليوم السابق له لأنهم من الوجبات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان حتى يقدر الناس علي القيام بأعمالهم، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض والكتاكيت والبط أيضاً.

أسعار الطيور والبيض

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 66 جنيه في المزرعة.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك إلي 75 و80 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الواحد الأبيض أهالي اليوم إلي 31 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الواحد الأبيض شركات اليوم 32 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الواحد ساسو اليوم 19 جنيه.

وبالإضافة إلي سعر الكتكوت الواحد البلدي الذي سجل 19 جنيه.

وأيضاً سعر الكتكوت الواحد الروزي الذي بلغ نحو 13 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم 110 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الإثنين 95 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم إلي 90 جنيه.

وأيضاً سعر البط الفرنساوى 80 جنيه.

وبالإضافة إلى سعر البط البغال 90 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين ما بين 66 و67 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الساسو اليوم الإثنين ما بين 80 و81 جنيهًا.

وأسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين تتراوح ما بين 114 و115 جنيهًا.

وبالإضافة إلي أسعار الدواجن أمهات اليوم الإثنين تتراوح ما بين 59 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم إلي 155جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 156جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 161 جنيه.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم إلي 160 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك إلي 165جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك اليوم إلي 170 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

اقرأ أيضًا:

سعر بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت الخميس 21 نوفمبر 2024

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية 21-11-2024 في بورصة الدواجن