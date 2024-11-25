‎بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم الإثنين 25-11-2024 في الأسواق

أسعار الفراخ والبط.. كشفت بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 عن آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء، حيث يتم تعديل الأسعار بشكل يومي وفقًا للعرض والطلب، وتحديد الأسعار بين المنتجين والمزارع من جهة، وبين البائعين في الأسواق والمستهلكين من جهة أخرى، حيث تعتبر هذه التحديثات مؤشرًا مهمًا للمزارعين والمستهلكين على حد سواء، حيث تساعد في متابعة التغيرات المستمرة في أسعار الدواجن وتأثيراتها على السوق.

سعر الدواجن اليوم في مصر

و فيما يلي يقدم موقع “ الموجز ”، في تقريرها اليوم تحديثات بورصة الدواجن، لتقديم آخر أسعار الفراخ البيضاء و البط والفراخ الحمراء والبلدي، سواء لدى المنتجين أو للمستهلكين، تتغير هذه الأسعار يوميًا بناءً على عوامل العرض والطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الدواجن في مصر.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أسعار الفراخ والبط

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الدواجن في البورصة المحلية اليوم بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 68 جنيهًا، وتعد الفراخ من أهم المواد الغذائية التي يبحث عنها المواطنين بشكل يومي، إذ تعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين في العديد من الوجبات، ومع هذا الاستقرار في الأسعار، يطمئن المستهلكون إلى توفرها بأسعار مناسبة في الأسواق.

سعر الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 68 جنيها للكيلو، فيما يتم بيعها للمواطنين بأسعار أعلى من أسعار المزارع، حيث يتراوح الفارق بين 5 إلى 15 جنيها، لتصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 75 إلى 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ والبط

سعر الدواجن البلدي

تباع الدواجن البلدي في الأسواق اليوم للمواطنين بسعر يتراوح بين 105 و115 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية، كما تراجعت أسعار الدواجن الساسو (الحمراء) في بورصة الدواجن لتسجل 79 جنيها للكيلو، مقابل 82 جنيها، بتراجع قدره 3 جنيهات في المزارع، ويصل سعر الدواجن الساسو للمستهلك ليترواح بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن أمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 60 جنيهًا، بينما تتراوح أسعارها في الأسواق بين 65 و70 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري اليوم الإثنين 140 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي إلى 95 جنيهًا، أما سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي فقد بلغ 275 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية 120 جنيهًا، وبالنسبة لفيليه دجاج طازج فرازة، فقد وصل سعره إلى 250 جنيهًا لوزن 900 جرام.

أسعار الفراخ والبط

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا. أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 145 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر حوالي 150 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة، ليتم بيعها للمستهلك بسعر يصل إلى 145 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بين 60 و65 جنيهًا. بينما بلغ سعر البط المولار اليوم بين 65 و75 جنيهًا، أما سعر البط المسكوفي، فقد وصل إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ والبط

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