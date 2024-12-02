أعراض مرض البروسيلات الذي يصيب الانسان والحيوانات

داء البروسيلات.. بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أبو صدام، نقيب الفلاحين، حول مرض البروسيلات، الذي يصيب الحيوانات، شهدت عمليات البحث تزايدًا ملحوظًا من قبل المواطنين والمزارعين لمعرفة المزيد عن هذا المرض وأسبابه وأعراضه.

ويعتبر مرض البروسيلا من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، حيث يُمكن أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، هذا المرض يؤثر بشكل خاص على الثروة الحيوانية، وخاصة الأبقار والأغنام، وقد يتسبب في انخفاض إنتاج الحليب، مما يشكل تهديدًا لقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في البلاد، في هذه التقرير.

يقدم موقع الموجز فيما يلي أهم المعلومات حول داء البروسيلات ، وكيفية الوقاية منه، وأثره على الإنتاج الحيواني.

داء البروسيلات

داء البروسيلات (مرض الحليب)

داء البروسيلات هو مرض معدٍ تسببه بكتيريا حيوانية المصدر تُدعى البروسيلا (Brucella)، وقد تم اكتشاف المرض منذ أكثر من 2000 عام على يد الطبيب ديفيد بروس في جزيرة مالطا، وهو ينتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط، وآسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية والوسطى.

طرق انتقال داء البروسيلات

من خلال تناول الحليب غير المبستر أو مشتقاته.

استنشاق البكتيريا، خاصة لدى الأشخاص العاملين في مجال معالجة اللحوم.

التعامل مع الحيوانات المصابة، حيث يمكن أن تدخل البكتيريا عبر الشقوق الجلدية أو الأغشية المخاطية.

انتقال العدوى بين البشر عبر نقل الدم الملوث أو ملامسة سوائل الجسم، مثل خلال ممارسة الجنس أو من الأم الحامل إلى الجنين.

داء البروسيلات

الحيوانات المسببة للمرض البروسيلات

تنتقل العدوى من الماشية المنتجة للحليب، وكذلك من بعض الحيوانات الداجنة والبرية مثل:

كلب الصيد

الخنزير الأليف أو البري

الغزال

الثور

الجمل

الفقمات

خنزير البحر

بعض الحيتان

داء البروسيلات

أعراض داء البروسيلات

تتراوح فترة الحضانة للمرض بين 2 إلى 4 أسابيع، لكن قد تستغرق بعض الحالات حتى عام كامل، والأعراض قد تكون مؤقتة وخفيفة في بعض الحالات، لكن في حالات أخرى قد تصبح مزمنة، وتشمل الأعراض:

الحمى

آلام في المفاصل

التعب والإعياء

كثرة التعرق

ضعف الشهية

صعوبة التنفس

تغير المزاج

الصداع

الدوار

داء البروسيلات

تشخيص وعلاج داء البروسيلات

يتم التشخيص عبر الفحص السريري وعمل فحوصات للدم لتحديد نوع البكتيريا، و عند التأكد من الإصابة، يُعطى المريض مضادات حيوية لفترة تتراوح من أسابيع إلى أشهر، و تشمل المضادات الحيوية الشائعة:

ستربتوميسين

ريفامبين

دوكسيسيكلين

سلفاميثوكسازول وتريميثوبريم

وتكون فرصة الشفاء جيدة إذا تم العلاج خلال شهر من ظهور الأعراض، وفي بعض الحالات، قد يحدث انتكاس للمرض بعد العلاج.

داء البروسيلات

مضاعفات مرض البروسيلات

إذا لم يتم علاج المرض بشكل مبكر، قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تشمل:

التهاب المفاصل والعظام

التهاب شغاف القلب (الذي قد يؤدي إلى الوفاة)

التهاب الدماغ والسحايا

التهاب الأعضاء الداخلية مثل الكبد، الخصية، أو العصب البصري

داء البروسيلات

طرق الوقاية من داء البروسيلات

يمكن اتخاذ بعض التدابير للوقاية من الإصابة بهذا المرض، مثل:

تجنب تناول الحليب غير المبستر ومشتقاته

طهي اللحوم جيدًا عند درجة حرارة تفوق 63 درجة مئوية لقتل البكتيريا

ارتداء القفازات عند التعامل مع الحيوانات المصابة، خاصةً للأطباء البيطريين والمزارعين

تطعيم الحيوانات الأليفة لتقليل خطر انتقال المرض للبشر

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